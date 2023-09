SAS annoncéiert grouss Initiativen op Explore Konferenz

SAS huet viru kuerzem e puer grouss Ukënnegunge während hirer Explore Konferenz zu Las Vegas gemaach, hir Engagement fir AI an Analyse ze weisen. Eng vun de Schlësselinitiativen ass hir Versprieche fir $ 1 Milliard an AI-ugedriwwen Industrieléisungen ze investéieren. Dës Investitioun reflektéiert dem SAS säi Fokus fir d'Analyse fir jiddereen zougänglech ze maachen, iwwerall.

Am Aklang mat dësem Verspriechen, benotzt SAS generativ AI fir Daten Erausfuerderungen ze léisen. D'Firma schafft fir authentesch Donnéeën ze generéieren déi real-Welt Ëmfeld reflektéieren, d'Benotzer Privatsphär Schutz, Bias Testen, a Mitigatioun garantéieren, souwéi seelen an extremen Eventer testen. Zousätzlech bitt SAS "digital Zwillinge", déi Duplikate vu kierperleche Systemer sinn, déi Organisatiounen erlaben mat neie Léisungen ze experimentéieren an Teststrategien fir verbessert Effizienz ze testen.

SAS huet sech mat Microsoft zesummegeschafft fir hir generativ AI Fäegkeeten mat der Microsoft Azure OpenAI Plattform z'integréieren. Andeems Dir SAS Orchestratioun an Analyse Tools a Verbindung mat Azure benotzt, kënnen d'Geschäfter kritesch Operatiounen ënnerstëtzen an Innovatioun féieren. D'Integratioun ass agestallt fir eng limitéiert Virschau méi spéit dëst Joer verfügbar ze sinn.

Eng aner bedeitend Ukënnegung ass de Start vun SAS Health, eng Gesondheetsplattform entwéckelt fir Daten an Analysautomatiséierung ze bidden. Dës Enterprise-Léisung zielt fir d'Gesondheetsdatenmanagement ze verbesseren an Asiichtvoll Analyse ze bidden andeems se séier elektronesch Gesondheetsrecords an standardiséierte Formater erlaben. SAS Health gëtt erwaart eng pivotal Roll an der Zukunft vun der Gesondheetsversuergung ze spillen.

D'Viya Plattform krut och Updates op der Konferenz. SAS huet d'Viya Workbench agefouert, e séchert Cloud-native Entwécklungsëmfeld fir Code auszeféieren. Si hunn och dräi Cliente fir populär Entwécklungsinstrumenter ugekënnegt: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, an SAS Enterprise Guide. Dës Verbesserunge zielen d'Produktivitéit ze erhéijen a méi séier Innovatioun fir Datewëssenschaftler an Entwéckler z'erméiglechen.

SAS huet och d'SAS App Factory enthüllt, eng Applikatioun fir séier AI-gedriwwen Uwendungen z'entwéckelen. Dës Léisung automatiséiert de Setup vun engem Cloud-native Tech Stack, dorënner React, TypeScript, a Postgres. Et ass geplangt d'nächst Joer allgemeng verfügbar ze sinn, zesumme mat der Viya Workbench.

Zousätzlech zu dësen Initiativen huet SAS d'SAS Energy Forecasting Cloud gezielt Utilityfirmen gestart. Dëse Cloud-baséiert Service hëlleft d'Planung an d'Operatiounen ze verbesseren andeems se prévisibel Analyse fir Spëtzefuerderung an Iwwerdroungsplanung ubidden. De Testlaf mam Los Angeles Department of Water and Power huet de Potenzial vun dëser Léisung bewisen.

Während der Konferenz huet SAS d'Wichtegkeet vun AI an Datemanagement Gouvernance betount. Si hunn hir Expertise a Gouvernance a Konformitéit beliicht a betount d'Transparenz vun hire Modeller, besonnesch déi am Zesummenhang mam generativen Inhalt. SAS widderhëlt säin Engagement fir voll funktionell AI-Léisungen ze liwweren a betount de Wäert, deen se an der "läschter Meile" vun der Implementatioun ubidden.

Insgesamt verstäerken d'SAS Ukënnegungen op der Explore Konferenz hir Engagement fir AI, Analyse, a Fortschrëtter Technologie fir kritesch Geschäftsfuerderungen unzegoen.

