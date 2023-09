Frankräich verbitt de Verkaf vum iPhone 12 wéinst Stralungsniveauen

De franséische Junior Minister fir Digital Economie huet ugekënnegt datt Apple de Verkaf vu sengem iPhone 12 Modell a Frankräich muss stoppen. Dës Entscheedung kënnt nodeems de Strahlungswaachhond vum Land, ANFR, Tester gemaach huet an entdeckt huet datt de Spezifesche Absorptiounsraten vum Smartphone (SAR) déi legal Grenzen iwwerschratt huet.

De Jean-Noel Barrot, franséische Juniorminister, huet an engem Interview mam Le Parisien verroden datt d'ANFR Apple vum Verbuet matgedeelt huet. Hien huet och gesot datt e Softwareupdate d'Bestrahlungsprobleemer am Zesummenhang mam iPhone 12 adresséiere kéint, deen zënter 2020 ze verkafen ass.

De Barrot huet betount, datt Apple zwou Wochen huet fir ze reagéieren an déi néideg Ännerungen ëmzesetzen. Wann Dir dëst net maacht, kann et zu engem Réckruff vun all iPhone 12 Apparater an Zirkulatioun féieren. Hien huet betount datt déiselwecht Regele fir all Firmen gëllen, och digital Risen.

D'Europäesch Unioun huet Sécherheetsgrenze fir SAR Wäerter a Relatioun mam Handyverbrauch etabléiert, well Studien e potenziell erhéicht Risiko vu verschiddenen Zorte vu Kriibs virgeschloen hunn. De franséische Waachhond wäert seng Erkenntnisser mat Reguléierer an aneren EU-Memberstaaten deelen, mam Barrot bemierkt datt dës Entscheedung e Ripple-Effekt kéint hunn.

Frankräich war proaktiv bei der Iwwerwaachung vum Stralungsniveau vun elektroneschen Apparater, verlängert Reglementer am Joer 2020 fir Händler ze erfuerderen Stralungswäerter op Verpackungen fir net nëmmen Handyen ze weisen, awer och Pëllen an aner elektronesch Produkter.

Apple huet nach keng Äntwert op d'Verbuet Ukënnegung erausginn.

Quell: Reuters (keng URL uginn)