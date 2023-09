D'Dach Boxxer 2 Modular Helm: E stilvollen a praktesche Choix fir Motorradfuerer

Den Roof Boxxer Helm ass e populäre Choix tëscht Motorradfuerer zënter senger Grënnung am Joer 1993. Bekannt fir säin eenzegaartegen ofgerënnten Design, dee modernen a Retro-Styling kombinéiert, feiert Roof elo säin 30. – de Boxxer 2 Modularhelm.

Den originelle Roof Boxxer Helm, deen 1995 gestart gouf, huet Popularitéit gewonnen wéinst sengem markante Stil a praktesche Fonctiounen. Säin modulare Design, mat enger 180-Grad flippende Kinnbar, huet d'Rider d'Flexibilitéit zur Verfügung gestallt fir d'Bar einfach aus dem Wee ze beweegen, wärend eng onverkennbar Ästhetik behalen. Am Joer 2017 huet Roof de Boxxer Carbon agefouert, eng méi hell a méi leeschtungsorientéiert Versioun vum selwechten Design.

De Boxxer 2 ass eng Evolutioun vun der Boxxer Linn, mam Dach, deen säin ikonesche Styling behält, wärend aktualiséiert Technologie integréiert fir den neien ECE R22.06 Standard z'erreechen. Den Helm behält seng duebel P / J Homologatioun, dat heescht datt et fir Stroosseverbrauch guttgeheescht ass mat der Kinnbar op oder zou. Den neie FleXLocker System suergt fir eng sécher Sperrung vun der Glasfaser-Schuel an der oppener Positioun, sou datt den Helm liicht op just 3.5 Pond (1,600 Gramm) mécht. Bemierkenswäert, trotz der Konformitéit mam 22.06 Standard, behält de Boxxer 2 datselwecht Gewiicht wéi säi Virgänger.

Bannen am Helm huet de Boxxer 2 eng eraushuelbar a wäschbar Silent Lining Interieur mat antibakteriell Behandlung, entworf fir Komfort an eng roueg Reiderfahrung. Den Helm enthält och extra Këssen fir personaliséierbar Dicke a bitt optional Wangpads vu variabelen Dicken. Et kënnt mat engem kloren Anti-Scratch Visier mat engem Anti-Niwwelbildschierm an ass intercom-prett.

Den Roof Boxxer 2 modularen Helm ass an dräi zolidd Faarwen (schwaarz, gro a rout) a verschidde grafesch Optiounen verfügbar. Et gëtt a Gréisste vun XS bis XXL ugebueden an huet e proposéierte Verkafspräis vun 499 Euro ($ 536 USD).

Als Conclusioun kombinéiert den Roof Boxxer 2 modularen Helm Stil a Praktikitéit, sou datt et eng attraktiv Wiel fir Motorradfuerer mécht. Mat sengem aktualiséierten Design an d'Anhale vu Sécherheetsnormen, bitt dësen Helm Reider déi perfekt Mëschung vun Innovatioun a klassesche Appel.

Definitioun vu Begrëffer:

- Modular Helm: En Helm mat engem Kinnbar, dee kann opklappt ginn, wat de Reider erlaabt hir Gesiicht komplett auszesetzen.

- Homologatioun: De Prozess fir ze zertifiéieren datt e Produkt bestëmmte Sécherheets- a Leeschtungsnormen entsprécht.

- ECE R22.06 Standard: En europäesche Standard fir Motorradhelmen, garantéiert datt se spezifesch Sécherheetsfuerderunge entspriechen.