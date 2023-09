Den Andrew Flintoff geet zréck op de Cricket Field als onbezuelten Consultant fir England Team

De fréieren englesche Cricketer Andrew Flintoff huet e Retour op de Cricketfeld gemaach nodeems hien an engem Accident involvéiert war beim Film vun der BBC Show Top Gear am leschte Dezember. De Flintoff, dee Frënn ass mam Rob Key, dem Managing Director vum englesche Cricket, schafft elo als onbezuelte Beroder mat der englescher Equipe wärend der lafender véier-Match een Dag international Serie géint Neuseeland.

D'Roll ass temporär a limitéiert op déi nächst véier Matcher, an et gëtt net erwaart datt de Flintoff den nächste Mount mam Kader op d'Weltmeeschterschaft an Indien reest. De 45 Joer ale Cricketer, deen 79 Tester an 141 Een-Dag-Internationalen fir England gespillt huet ier hien am Joer 2009 zréckgezunn huet, gouf als Féierungsübungen mat der England Team zu Sophia Gardens zu Cardiff gesinn.

De Flintoff huet seng Rippen am Accident d'lescht Joer gebrach, awer hien ass elo erholl an ass erëm um Terrain. Säi Retour an d'Cricketwelt huet Opreegung bei de Fans generéiert, déi seng Bäiträg un d'England Team wärend senger Spillkarriär erënneren. Och wann hien net e permanente Spillplang mam Kader wäert sinn, wäert seng Erfahrung an Expertise ouni Zweiwel wäertvoll fir d'Spiller während der lafender Serie beweisen.

Et ass ëmmer inspiréierend fréier Spiller wéi Flintoff ze gesinn déi verbonne bleiwen mam Sport deen se gär hunn an hiert Wëssen mat der neier Generatioun vu Cricketspiller deelen. Dës temporäre Roll als onbezuelte Beroder weist dem Flintoff säin Engagement fir d'Spill a säi Wëllen op all méiglech Manéier bäizedroen.

