Framework Pre-Annoncéiert Full-Size SD Expansiounskaart fir säi modulare Laptop

Framework, d'Firma hannert dem modulare Framework Laptop, huet ugekënnegt datt et un enger voller Gréisst SD Expansiounskaart fir säin Apparat schafft. D'Firma huet decidéiert de Modul "viraus ze verkënnegen", dat heescht datt et eng Chance ass datt et ni verschécke kann. Wéi och ëmmer, doduerch zielt Framework seng Gemeinschaft hannert d'Kulisse vum Entwécklungsprozess ze huelen.

An enger Ëmfro, déi am Joer 2021 gemaach gouf, huet d'Framework Gemeinschaft déi voll Gréisst SD Kaart als zweet am meeschte gefroten Hafen klasséiert, no engem Gigabit Ethernet Jack deen Framework d'lescht Joer ugefaang huet ze verkafen. D'Verspéidung bei der Verëffentlechung vun der SD Expansiounskaart war wéinst der Entscheedung vun der Firma fir sech op hiren éischte Laptop am Joer 2020 ze konzentréieren.

Jiddereng vun den Expansiounskaart Moduler entwéckelt vum Framework huet Standard männlech USB-C Ports déi an ageschniddene weiblech USB-C Ports um Motherboard ugeschloss kënne ginn. Dëst erlaabt datt d'Moduler mat anere USB-C Computeren benotzt ginn oder tëscht Framework Maschinnen austauscht ginn.

Zousätzlech bitt Framework reduzéiert 11.

Insgesamt bitt Framework seng Ukënnegung vun der Vollgréisst SD Expansiounskaart an d'Verfügbarkeet vu reduzéierten Mainboards spannend Méiglechkeeten fir d'Benotzer fir hir eege modulare Laptops a Mini Desktops ze personaliséieren an ze bauen.

