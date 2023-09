Den Neie Forza Motorsport zielt fir en Approachable Racing Spill fir All Spiller ze sinn

Forza Motorsport, déi lescht Installatioun an der populärer Rennspillerserie, ass agestallt fir en zougänglechen Entrée fir all Spiller ze bidden. D'Intentioun vum Entwéckler Turn 10 ass kloer - sech op d'Rennserfahrung selwer ze fokusséieren, an der Physik an AI ze innovéieren fir en natierlecht Léierëmfeld ze kreéieren. D'Spill bitt beandrockend photorealistesch 4K Visuals a stellt e RPG-ähnleche Progressiounssystem fir seng 500+ Gefierer vir.

Wéi d'Spiller rennen, verdéngen se Autospunkte (CP) déi kënne benotzt ginn fir hir Gefierer mat neien Deeler an Upgrades ze personaliséieren. Fir Spiller déi net un d'Detailer interesséiert sinn, erlaabt de Retour Drivatar System d'Gesamt Rennerfarung ze feinstemmen. Andeems Dir eng aacht-Punkt Skala upasst, kënnen d'Spiller kontrolléieren wéi gutt déi aner Coureuren Leeschtunge, wat d'Spill méi realistesch mécht.

Forza Motorsport prioritär och Accessibilitéit andeems se eng Rei vun Optiounen fir Spiller mat Behënnerungen ubidden. D'Spill weist Audiostécker an Erzielung fir blann Chauffeuren, One-Touch-Input fir déi mat Mobilitéitsbeschränkungen, an héich personaliséierbar Ënnertitelen fir Tauben an Hörhard. Dës Accessibilitéitsfeatures sinn net nëmme gutt fir déi mat Behënnerungen, awer hëllefen och aner Spiller. D'Spill ass wëllkomm fir Spiller vun all Fäegkeet Niveauen a bestrooft net d'Benotzung vun Hëllefsmëttel.

D'Car Mastery System am Forza Motorsport bitt konstante Feedback a Belounungen fir Spiller, wat hinnen erlaabt hir Fäegkeeten kontinuéierlech ze verbesseren. Et gëtt de Spiller e Gefill vu Erreeche a Fortschrëtt ähnlech wéi déi an RPGs fonnt. Wéi och ëmmer, d'Spill konzentréiert sech nach ëmmer op d'Léift fir Autoen anstatt e vollwäertegt RPG oder Simulatiounsspill ze ginn.

Forza Motorsport gëtt den 10. Oktober op Xbox Series X/S a PC verëffentlecht, an et wäert op Xbox Game Pass verfügbar sinn. Mat sengem Fokus op Accessibilitéit, Accessibilitéit, an immersiv Rennerfahrung, zielt d'Spill souwuel fir erfuerene Racer wéi och Newcomer unzeruffen.

