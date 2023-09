Virschau: Forza Motorsport (2023) Bitt eng richteg Next-Gen Racing Experienz

De Petersen Automotive Museum zu Los Angeles huet viru kuerzem e Virschau Event fir dat héich erwaart Spill, Forza Motorsport (2023) gehost. Dës nächst Installatioun an der Forza Franchise versprécht eng richteg Next-Gen Simulatiouns Racing Erfahrung fir Xbox a Windows PC Spiller ze liwweren.

Am Géigesaz zu sengem Virgänger, Forza Motorsport 7, dee viru sechs Joer erauskomm ass, ass Forza Motorsport (2023) zréck op d'Zeechnung gaang fir seng Wuerzelen ze evaluéieren an d'Trends am modernen Gaming ze beobachten. D'Zil war eng kohäsiv Visioun ze kreéieren déi un Gameren, Racer an Autosbegeeschterten appelléiert.

D'Spill weist iwwer 500 Autoen beim Start, awer de Fokus ass drop ze erlaben Spiller mat e puer ausgewielten Autoen verléift ze falen. D'Entwéckler wëllen datt d'Spiller dës Autoen beherrschen, se virsiichteg upgrade fir all Streck oder Event, a wierklech d'Fuererfahrung schätzen.

Ee vun de Schlësselaspekter vum Forza Motorsport (2023) ass déi nei designt Single-Player Kampagne mam Numm Builder's Cup. Dës Kampagne bitt eng Vielfalt vun themateschen Eventer wou d'Spiller kënne Fortschrëtter maachen andeems se d'Ins an d'Out vun hirem gewielten Auto léieren, Astellungen a Schwieregkeeten konfiguréieren, géint verbessert AI konkurréiere, an hir Gefier upgraden oder ofstëmmen.

Wärend dem Virschau-Event haten d'Spiller d'Méiglechkeet verschidden Autoen ze probéieren an aus der éischter Hand ze gesinn wéi all Gefier säin eegene Car Level hat. Wat méi Spiller mat engem spezifeschen Auto gefuer sinn, dest méi XP hunn se verdéngt, wat hinnen erlaabt hiren Auto opzemaachen an Upgrades opzemaachen.

Forza Motorsport (2023) zielt fir eng déif an immersiv Rennerfahrung ze bidden, wou Spiller wierklech mat den Autoen konnektéiere kënnen, déi se fueren. Mat senge beandrockende Grafiken, verbesserte AI, an Opmierksamkeet op Detailer, ass dëst Spill bereet fir ee vun de beschten Rennspiller op der Xbox Plattform ze sinn.

Quellen: Petersen Automotive Museum, Turn 10 Studios