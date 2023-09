Den Donald Mustard, de Chef kreativen Offizéier bei Epic Games an de Meeschter hannert dem globalen Gaming-Phänomen Fortnite, huet seng Pensioun ugekënnegt no enger illustréierter 25-Joer Karriär an der Spillindustrie. Mustard krut fir d'éischt Unerkennung wann hien Chair Entertainment am Joer 2005 gegrënnt huet, de Studio hannert Hitspiller wéi Shadow Complex an Infinity Blade. Am 2008 gouf de Chair vun Epic Games opkaf, a Mustard ass schlussendlech op d'Positioun vum Chef Creative Officer am Joer 2016 geklommen.

An enger Erklärung op de soziale Medien gedeelt, huet de Mustard seng Dankbarkeet ausgedréckt fir déi onheemlech Rees déi hie während senger Carrière erlieft huet. Hien huet senge Kollegen an Epic Games CEO Tim Sweeney Merci gesot fir hir Ënnerstëtzung an Zesummenaarbecht. Mustard reflektéiert iwwer déi verschidde Leeschtungen déi hien erreecht huet, vu Spiller wéi Advent Rising an Undertow ze kreéieren, bis zum Deel vun der Equipe ze sinn déi den Erfolleg vu Fortnite geformt huet.

Wéi Mustard Äddi vu senger Roll bei Epic Games huet, huet hien Stolz ausgedréckt an d'Fäegkeet vun der Firma fir d'Fortnite Gemeinschaft Freed a Freed ze bréngen. Hien huet ikonesch Momenter ernimmt wéi de Battle Bus Start, d'Rakéit vum Himmel opzemaachen, an mat Frënn no enger Victory Royale danzen. Mustard huet d'Fans verséchert datt d'Zukunft vu Fortnite a gudden Hänn ass an huet geprägt datt d'Equipen un "enormen, jaw-dropping, erstaunlech Saachen" schaffen.

No der Pensioun freet de Mustard sech fir Qualitéitszäit mat senger Fra a senger Famill ze verbréngen. Hien huet Begeeschterung ausgedréckt fir weider e Spiller ze sinn an d'Zukunft vu Fortnite niewent der Gemeinschaft ze genéissen déi hien gehollef huet ze kreéieren.

Quellen:

- Moschter, Donald. Ukënnegung Pensioun Tweet. [Keng URL]

- Presidence Ënnerhaalung. Offiziell Websäit. [Keng URL]

- Epic Games. Offiziell Websäit. [Keng URL]