Aféierung vun der Xbox Mastercard: Verdéngt Punkte fir Är Spillerfarung

Microsoft huet seng lescht Offer fir Gameren enthüllt: d'Xbox Mastercard. Dës nei Kreditkaart erlaabt Kaartmemberen Punkten op hir Akeef ze verdéngen, déi fir Spiller an Add-ons am Microsoft Store erléist kënne ginn. D'Kaart wäert am Ufank exklusiv fir Membere vum Xbox Insider Programm an den USA verfügbar sinn, ab September 21, ier se d'nächst Joer fir all US-baséiert Xbox Benotzer zougänglech ginn.

D'Xbox Mastercard ass e Resultat vun enger Partnerschaft tëscht Microsoft a Barclays. Wéi erwaart, zielt d'Kaart d'Benotzer ze stimuléieren Xbox Inhalt ze kafen. Fir all Dollar, deen op alldeegleche Akeef verbraucht gëtt, kréien d'Kaarthalter ee Belounungspunkt. Wéi och ëmmer, de Belounungspunkt Taux erhéicht op fënnef Punkte pro Dollar am Microsoft Store ausginn. Zousätzlech, Akeef gemaach duerch ausgewielte Streaming- an Iessdéngschter, wéi Netflix, DoorDash, a Grubhub, verdéngen dräi Punkte pro Dollar.

All Belounungspunkt gëtt op ee Penny geschätzt wann se fir Xbox Spiller an Add-ons erléist ginn. Dëst bedeit datt wann Dir $ 1,000 op Standard Akeef verbréngt mat der Kaart, Dir verdéngt den Äquivalent vun $ 10 Wäert vu Punkten fir nei Spiller ze benotzen. D'Kaart wäert a fënnef verschidden Designen verfügbar sinn, an d'Benotzer kënnen se mat hirem Xbox Gamertag personaliséieren.

Wat d'Funktionalitéit ugeet, ënnerstëtzt d'Xbox Mastercard kontaktlos Bezuelungen an digitale Portemonnaien. Cardholders kréien och Zougang zu hirem FICO Kreditt Score gratis. De jährleche Prozentsaz vun der Kaart (APR) ka vun 20.99% bis 31.99% variéieren, ofhängeg vun de Resultater vun enger Kredittkontroll.

Fir d'Benotzer z'ënnerschreiwen an d'Kaart ze benotzen, bitt Microsoft e puer zousätzlech Virdeeler. Cardholders kréien e Bonus vu 5,000 Kaarte Punkten (entspriechend $ 50) nodeems se hiren éischte Kaf gemaach hunn. Ausserdeem wäerten d'Memberen dräi Méint Xbox Game Pass Ultimate gratis genéissen nodeems se d'Mastercard fir d'éischte Kéier benotzt hunn. Dëst Abonnement kann souguer un e Frënd transferéiert ginn, wann de Cardholder schonn en Abonnent ass.

Allgemeng zielt d'Xbox Mastercard d'Spillerfahrung fir Xbox Benotzer ze verbesseren andeems se se fir hir Akeef belounen. Mat sengem attraktive Belounung Punkt System an exklusiv Bonus, dëser Kreditkaart ass sécher ze begeeschterten Spiller Appel.

