Ford F-150 Lightning Chauffeuren kënnen elo Apple Maps fir EV Navigatioun benotzen

Ford F-150 Lightning elektresche Camion Besëtzer hunn elo d'Méiglechkeet fir mat Apple Maps ze navigéieren a Leedung ze kréien iwwer wou se ënnerwee gelueden ginn. Dës Feature gouf viru kuerzem an enger Kommunikatioun verëffentlecht, déi vu Ford Händler geschéckt gouf, a seet datt all Lightning Besëtzer Zougang zu der Apple Maps Feature hunn. Wéi och ëmmer, et erfuerdert Apple iOS 15.4 oder méi nei a Ford Power-Up 6.3.0 oder méi héich.

Wärend Apple Maps EV Guidance net nei ass fir Ford EVs, ass et eng éischt fir de F-150 Lightning Modell. Virdrun war et am Ford Mustang Mach-E verfügbar, deckt Modeller vun 2022 an 2023, souwéi e puer méi al Modeller ofhängeg vun der Softwareversioun vum Infotainmentsystem.

Ford huet erkläert datt Apple Maps iPhone Daten benotzt fir Gefier- a Batteriinformatioun ze liesen wann se mat CarPlay verbonne sinn, Ladegeräter an d'Rees bäizefügen wéi néideg. Green Car Reports huet nach net d'Opluedstopp Funktionalitéit vun Apple Maps getest am Verglach mat dem Ford seng gebierteg Navigatiounsfeatures an dem BlueOval Ladenetz.

Aner Automobilisten, wéi Porsche, hunn Apple Maps an hir EVs integréiert fir d'Energieverbrauch ze verfolgen an d'Strecken unzepassen op Basis vun Héichtenännerungen an aner Faktoren. BMW war déi éischt Mark fir dës Feature an engem US-Maart EV z'aktivéieren, dem 2022 BMW i4.

Google enthält och Elektroauto Ladegeräter a sengem Navigatiounssystem, bitt Staat-vun-Laascht- a Rangeschätzunge fir ausgewielte EV Modeller. Ford betount datt säin gebiertege Navigatiounssystem zousätzlech Funktiounen ubitt, déi net iwwer Apple Maps ugebuede ginn, sou wéi d'Disponibilitéit vun der Opluedstatioun, Bezuelungsdetailer verbonne mat engem eenzegaartegen Gefieridentifizéierer, an Informatioun iwwer dem Ford BlueOval Charge Netzwierk.

Zousätzlech zu der Apple Maps Integratioun, stellt Ford eng Charge Assist Feature vir, déi Chauffeuren erlaabt fir ëffentlech Opluedstatiounen ze fannen, ze starten an ze bezuelen mat dem Bildschierm vum Infotainment System. Dëst eliminéiert de Besoin fir separat Apps wéi FordPass oder d'App vum Ladenetz.

Insgesamt erweidert Ford d'Kapazitéite vum F-150 Lightning fir eng nahtlos a praktesch Erfahrung fir EV Chauffeuren ze bidden, egal ob se léiwer Apple Maps benotzen oder dem Ford sengem gebiertege Navigatiounssystem.

