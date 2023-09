WWOO-LD Boston fir Éischt US 5G OTA TV Broadcaster ze ginn

By

WWOO-LD Boston ass agestallt fir Geschicht ze maachen als den éischten US Sender fir iwwer d'Loft (OTA) Fernsehsendung am 5G ze bidden. D'Firma huet eng experimentell Lizenz bei der Federal Communications Commission ugefrot a plangt 5G Sendung Mëttwoch, September 13, 2023 unzefänken.

Dës Beweegung kënnt wéi d'Technologie Fortschrëtter an d'Erhéijung vun der Nofro fir Video an Daten op mobilen Apparater déi perfekt Ëmfeld erstellen fir 5G Sendung ze testen an ze bauen. WWOO-LD kreditt d'Efforte vum "SuperFrank" Copsidas, de Grënner vun der Low Power TV Broadcasters Association an XGen Network, fir dëse Meilesteen méiglech ze maachen.

Wärend nach ëmmer am Test ass, wäert d'WWOO-LD's 24/7 5G Sendung de Wee fir zukünfteg Schnouerschneider erweideren fir d'Virdeeler vun dësem Service ze genéissen. Andeems Dir e "One-to-Many Model" benotzt, zielt 5G Broadcasting Stau a Stau ze reduzéieren, verursaacht duerch den One-to-One Modell deen benotzt gëtt fir Daten a Video op verbonne Geräter ze schécken.

Ee vun de Virdeeler vun der 5G Broadcasting ass seng Fäegkeet fir mat méi nidderegen Tierm a manner Kraaft ze bedreiwen am Verglach mat traditionelle Full-Power Broadcasting. Zousätzlech gouf keng Interferenz während dem Test gemellt. Et ass derwäert ze notéieren datt ongeféier 75 Prozent vun alle Sender an den USA Low-Power Statiounen benotzen.

De Preston Padden, de Chief Strategic Officer vun der Low Power TV Broadcasters Association, beliicht de Wäert vun der 5G Sendung a verschiddene Szenarien. Net nëmme kann et d'Frustratioun adresséieren, déi erlieft gëtt wann Dir probéiert e Spill op engem Telefon an engem vollen Stadion ze kucken, awer et mécht och Méiglechkeeten op fir laang Distanz Léieren, High-Definition verschlësselte Video fir éischt Äntwerten, a Verbindungsberäicher déi den Internetzougang feelen.

Dëse Schrëtt vun WWOO-LD Boston markéiert e bedeitende Meilesteen an der Evolutioun vun der Sendung an den USA a setzt d'Bühn fir d'Integratioun vun der 5G Technologie an der Medielandschaft.

