Nei Kampagnen a Sammelstécker fir PlayStation Stars Memberen am September

Opgepasst PlayStation Stars Memberen! September bréngt spannend nei Campagnen a Sammelstécker fir Iech ze genéissen. Bereet Iech fir frësch Erausfuerderungen unzegoen, Belounungen ze verdéngen an op Är digital Sammelstécker ze addéieren. Bleift verbonne mat der PlayStation App de ganze Mount fir méi Updates.

Ee vun den Highlights dëse Mount ass d'PlayStation & You: Wireless Keyboard Campaign. Wann Dir e fréiere Besëtzer vun der PS3 Wireless Keyboard war, ass Är Loyalitéit amgaang belount ze ginn. Andeems Dir un dëser Campagne deelhëllt, kënnt Dir en exklusivt digitale Sammelstéck opmaachen - déi klassesch PS3 drahtlose Tastatur. Fänkt einfach d'Campagne un an dëst nostalgescht Stéck bäitrieden Är digital Sammlersammlung.

Fir Extra a Premium/Deluxe Membere vu PlayStation Plus bitt de Spillkatalog eng breet Auswiel u Spiller fir ze wielen. All Mount gëtt de Katalog mat neien Ergänzunge erfrëscht. Am September empfeelen mir Iech e puer Must-Play Titelen aus Japan ze probéieren, wéi Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding, a Ghostwire: Tokyo. Andeems Dir eng vun dëse Spiller spillt, kënnt Dir verdéngen 50 Punkten.

Vergiesst net iwwer d'PlayStation Plus Monthly Games Campaign. Dëse Mount hunn PlayStation Plus Memberen d'Méiglechkeet 50 Punkten ze verdéngen andeems ee vun de September Monthly Games spillt. Vergewëssert Iech d'Spiller déi fir dëse Mount ugekënnegt sinn ze kucken fir voll vun dëser Kampagne ze profitéieren.

Wann Dir nach keng Chance hat fir matzemaachen, d'Hard Game Club Campagne fir Cuphead ass nach bis de 14. Oktober verfügbar. Verdéngt d'Trophée "A Day at the Fair" fir de Cuphead Hard Game Club digital Sammler ze spären. A wann Dir dës Trophä scho verdéngt hutt, start einfach d'Campagne a spillt all PS4 oder PS5 Spill fir den Hard Game Club Ballon ze kréien.

Denkt drun de PlayStation Store Belounungssektioun vun Ärem PlayStation Stars Rewards Katalog ze entdecken. Hei kënnt Dir Är Punkte fir eng Vielfalt vun onheemleche Spiller erléisen. E puer Beispiller vun de Spiller, déi op Iech waarden, enthalen Cuphead, Moss, an Dredge.

Wann Dir net schonn e PlayStation Stars Member sidd, ass elo déi perfekt Zäit fir matzemaachen. Léiert méi iwwer PlayStation Stars a registréiert Iech haut!

Maacht weg datt d'PS Stars Kampagne net an Indonesien verfügbar ass.

Definitiounen:

- Digital Sammelstécker: Elementer déi digital gesammelt a gespäichert kënne ginn, dacks als Form vu virtueller Währung benotzt oder fir d'digitale Sammlung vun engem Benotzer ze verbesseren.

- PlayStation Plus: En Abonnement Service fir PlayStation Benotzer déi verschidde Virdeeler ubitt, dorënner gratis monatlecht Spiller, exklusiv Remise, an Online Multiplayer Zougang.

- PlayStation Stars: E Belounungsprogramm fir PlayStation Benotzer wou Memberen Punkte verdénge kënnen an exklusiv Belounungen opmaachen.

Quellen:

- PlayStation App

- PlayStation Plus Spillkatalog

- PlayStation Store Belounungskatalog