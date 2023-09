Football Manager 2024 Verëffentlechungsdatum ugekënnegt

By

Sega huet verroden datt Football Manager 2024 de 6. November verëffentlecht gëtt. D'Spill wäert op verschidde Plattformen verfügbar sinn, dorënner PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, a Smartphones. Dëst wäert déi 20. Installatioun an der Football Manager Serie sinn a wäert dat éischt Spill an der Serie sinn fir a Japan ze lancéieren.

Eng bedeitend Feature vum FM24 ass seng Disponibilitéit um Xbox Game Pass beim Start fir PC an Xbox Series X/S Benotzer. Zousätzlech wäert Football Manager 2024 Mobile iwwer Netflix zougänglech sinn, no der Inklusioun vum FM23 Touch op Apple Arcade.

Sports Interactive, d'Entwécklungsteam hannert dem Spill, huet hir Begeeschterung iwwer d'Verëffentlechung a Japan an d'Aféierung vun der japanescher Sproochunterstëtzung ausgedréckt. Dëst, zesumme mat der Integratioun vum Spill an Netflix, déi eng breet Abonnentbasis vun iwwer 230 Millioune Leit weltwäit huet, stellt eng bedeitend Geleeënheet fir d'Football Manager Spillergemeinschaft nach weider ze wuessen.

Virbestellunge fir Football Manager 2024 sinn de Moment op, bitt eng Remise vun 10 Prozent bis den offiziellen Startdag. Virbestellung gëtt och Zougang zu enger fréizäiteg Zougangsperiod fir PC / Mac Spiller ongeféier zwou Woche virum Verëffentlechung vum Spill.

Et ass derwäert ze bemierken datt de Football Manager 2024 erwaart gëtt déi lescht Installatioun ze sinn ier eng gréisser Renovéierung d'nächst Joer mam FM25 stattfënnt. An engem Interview mam Eurogamer huet de Miles Jacobson, de Chef vu Sports Interactive, seng perséinlech Enttäuschung mat der viregter Entrée an der Serie ausgedréckt, trotz senger immenser Popularitéit.

Definitiounen:

- Xbox Game Pass: En Abonnementsservice ugebueden vu Microsoft deen Zougang zu enger Bibliothéik vu Spiller fir e monatlecht Betrag ubitt.

- Fréi Zougang: Eng Period virun der offizieller Verëffentlechung vun engem Spill wärend Spiller Zougang zum Spill kréien a spillen wärend et nach ëmmer an der Entwécklung oder Test ass.