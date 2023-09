Football Manager 2024 Mobile Kommt op Netflix Games am November

Football Manager, déi populär Videospillserie vu SEGA, wäert hiren mobilen Debut op Netflix Games am November 2023 maachen. Déi kommend Verëffentlechung, mam Titel "Football Manager 2024 Mobile" gëtt als déi komplettst Editioun bis elo gefeiert an erlaabt de Spiller e Sammelen ze sammelen. Kader vu Fussballspiller aus verschiddene Ligen.

D'Spill gëtt gläichzäiteg op Handy verëffentlecht nieft de Boxed an digital Editioune fir grouss Konsolen a PC Plattformen wéi Steam, Epic Games, an Xbox Game Pass. Virdrun Fortschrëtter vun der 2023 Editioun vum Football Manager kënnen op déi nei Verëffentlechung transferéiert ginn, awer en Netflix Abonnement wäert erfuerderlech sinn fir ze spillen.

Et ass derwäert ze notéieren datt Football Manager 2024 Mobile, wéi all aner Spiller op Netflix (am Ganzen 74 Titelen), keng Annoncen oder Mikrotransaktiounen enthalen. An engem offiziellen Blog Post, Netflix beliicht seng global Erreeche a Memberschaftsbasis als Grënn fir d'Beweegung vum Spill op hir Plattform, wat méi Spiller erlaabt Zougang zum Spill wéi jee virdrun.

Fir de Football Manager 2024 Mobile erofzelueden, existéierend Spiller mat enger Netflix Memberschaft kënnen d'Spill duerch d'Netflix mobil App no ​​senger Verëffentlechung fannen an installéieren. Et wäert an enger spezieller Spillrei op Apple Telefonen an enger separater Games Tab op Android Apparater sinn. Wéi och ëmmer, d'Spill wäert net iwwer d'Netflix App op PCs, Fernseher a Spillkonsolen verfügbar sinn.

Dës Zesummenaarbecht tëscht SEGA an Netflix markéiert hiren zweete Spill zesummen, no der Verëffentlechung vum Sonic Prime Dash fréier dëst Joer. Weider Detailer iwwer d'Netflix Versioun vum Football Manager ginn Enn Oktober opgedeckt.

Wéi de Verëffentlechungsdatum ukomm ass, kënnen d'Spiller an d'Fans vum Football Manager déi nei mobil Erfarung op Netflix Games viraussoen, d'Erreeche vum populäre Fussballmanagement Simulatiounsspill zu engem méi breede Publikum ausbauen.

