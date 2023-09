Flipkart Mobiles Bonanza Verkaf: Grouss Deals op Smartphones

Flipkart organiséiert de Moment e Mobiles Bonanza Verkaf wou Clienten erstaunlech Offeren a Remise op verschidde Smartphones fannen, dorënner populär Modeller wéi den iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro, an Nothing Phone 1. Dëse siwen Deeg Verkaf. huet den 3. September ugefaangen a dauert bis den 9. September.

Wärend dësem Verkaf bitt Flipkart net nëmmen Rabatter, awer och Bankofferen, Bezuelungsbaséiert Remise, keng Käschte EMI Optiounen, an Austauschofferen op ausgewielte Smartphones. D'Clientë kënne vun dësen Deals profitéieren fir hir gewënscht Telefone zu méi bezuelbare Präisser ze kafen.

Am lafende Mobiles Bonanza Verkaf ass den iPhone 14 op Rs opgezielt. 68,999, erof vum urspréngleche Präis vu Rs. 79,900. De Realme 11 Pro 5G ass verfügbar fir Rs. 22,999, amplaz Rs. 23,999. De Redmi Note 12 Pro 5G kann zu engem initialen Präis vun Rs kaaft ginn. 19,499, erof vun Rs. 24,999. Zousätzlech ass den Nothing Phone 1 fir Rs opgelëscht. 28,999, reduzéiert vum urspréngleche Präis vu Rs. 33,999.

Wéi och ëmmer, wann Dir dëse Verkaf verpasst, maach der keng Suergen! Flipkart huet e puer zukünfteg Verkaf op déi Dir kënnt freeën. Am Oktober gëtt den alljährlechen Big Billion Days Verkaf erwaart den 3. Oktober unzefänken a kéint bis den 10. Oktober daueren. Dëse Verkaf bitt normalerweis bedeitend Remise op Elektronik, Accessoiren a Fernseher. Zousätzlech kann Flipkart e Big Dussehra Verkaf vum 20. Oktober bis de 24. Oktober halen, bis zu 80 Prozent Remise op verschidde Produkter ubidden.

Wéi mir an den November plënneren, wäert Flipkart méiglecherweis e Big Diwali Verkaf vum 1. November bis de 6. November organiséieren, gefollegt vum Flipkart Mobile Bonanza Verkaf vum 8. November bis den 14. November, deen exklusiv Offeren a Remise op Smartphones enthält. Ausserdeem gëtt et e Grand Gadgets Days Verkaf vum 18. November bis de 24. November an e Grand Home Appliances Verkaf vum 24. November bis den 28. November. Déi lescht Wochen vum November kënnen och de Best Of Season Verkaf, Grand Gadget Days Sale, a Black gesinn. Freideg Verkaf op Flipkart.

Preparéiert Iech am Dezember op de Flipkart End of Season Verkaf vum 7. Dezember bis den 12. Dezember, de Big Saving Days Verkaf vum 16. Dezember bis den 21. Dezember, d'Chrëscht Editioun vum Flipkart End Of Season Verkaf vum 22. Dezember bis de 25. Dezember, an de Joer-Enn Verkaf vum Dezember 24 bis Dezember 31. Flipkart kann och de Grand Gadgets Days Verkaf während de leschten dräi Deeg vum Joer organiséieren.

Wärend dësen zukünftege Verkaf plangt Flipkart mat verschiddene Finanzinstituter ze kollaboréieren fir Cashback, Belounungspunkten a Remise fir Clienten ze bidden, fir sécherzestellen datt se nach méi kënne spueren beim Akafen online.

