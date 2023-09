Gemeinschaft Sommet Nordamerika: Empowering Digital Transformation Success

Den Erfolleg vun digitale Transformatiounsprojete gëtt dacks duerch schlecht entwéckelt digital Strategien, Mangel un Ausriichtung un Technologiewahlen a limitéierter Benotzeradoptioun vun neie Systemer a Prozesser behënnert. Dës Observatioune ginn ënnerstëtzt vun Drëtt Partei Fuerschungsstudien vu Firmen wéi Deloitte. Fir dës Erausfuerderungen unzegoen, huelen Industrieexperten wéi CIO Kenny Mullican, AE Index Report Host Toni Witt, a Cloud Wars Grënner Bob Evans um Community Summit Nordamerika deel. Dëst Evenement, geplangt vum 15-20 Oktober zu Charlotte, North Carolina, gëtt als de gréissten onofhängege Innovatiouns-, Trainings- an Ausbildungsprogramm fir de Microsoft Business Applications Raum unerkannt.

Gemeinschaft Sommet Nordamerika bitt eng ëmfaassend Agenda déi iwwer 500 Sessiounen iwwer Themen wéi kënschtlech Intelligenz (AI), Dynamik, Dynamics 365 a Power Platform enthält. D'Participanten kënnen och vu méi wéi 30 praktesch Akademieklassen profitéieren a perséinlech Hëllef bei den Tech Medic Helpdesks kréien. Zousätzlech huet d'Evenement eng breet Palette vun ISVs, Beroder, a Systemintegratoren um Showbuedem, déi wäertvoll Abléck a Léisungen ubidden.

Wärend der Manifestatioun wäert de Bob Evans d'Keynote-Bühn huelen fir iwwer Microsoft seng Positioun als déi Top-Ranking Firma op senger Cloud Wars Top 10 Lëscht ze diskutéieren. Mat iwwer 4,000 Geschäftstechnologiefachleit, déi deelhuelen, representéieren Mëttelmaart- an Entreprisenorganisatiounen, Summit NA bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Eenzelpersounen an Teams fir eng Déift Training an Ausbildung ze kréien, déi direkt op hir digital Transformatiounsinitiativen applizéiert kënne ginn. Dës konzentréiert Léiererfahrung erlaabt d'Participanten hir Rees a just fënnef Deeg ze beschleunegen.

Den Impakt vum Event ass evident am Zeegnes vun engem CIO vun enger Fabrikatiounsfirma, déi de Rendement op Investitioun betount huet, deen hir Team op de Community Summit Nordamerika geschéckt huet. Wéi d'Firma viru kuerzem op d'D365 Finance, Operations, and Supply Chain Cloud ERP migréiert ass, sinn hir IT- a Finanzkollege gär Tipps, Tutorials a wéi-ze-Informatioun sammelen, déi d'Realiséierung vun hiren digitalen Transformatiounsziler beschleunegen.

Gemeinschaft Sommet Nordamerika steet eraus als déi längst lafend onofhängeg Benotzerkonferenz fir de Microsoft Business Applications Ecosystem. Mat engem Fokus op Handlungsberodung an real-Welt Leedung ze bidden, gëtt d'Evenement "Fir Benotzer, Vun Benotzer" erstallt. Maacht mat Industrieexperten a Praktiker um Community Summit North America fir Abléck ze kréien fir Microsoft Business Uwendungen ze profitéieren fir Är digital Transformatiounsziler vun Ärer Firma z'erreechen.

