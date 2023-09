China's Crackdown op iPhone Notzung verursaacht Apple de Maartwäert ze verléieren

Apple huet gesinn datt $ 200 Milliarde säi Maartwäert ofgeschaaft gouf wéinst Bedenken datt China den iPhone Gebrauch vu Regierungsbeamten erofgeet. Dës Nouvelle kënnt virum Apple säi läschte Smartphone lancéieren, deen erwaart gouf d'Firma ze hëllefen Samsung als de gréisste Smartphone Hiersteller am Volume ze iwwerwannen. Wéi och ëmmer, déi gemellt Trottoiren op Regierung iPhones zu Peking an d'Erhuelung vun Huawei stellen bedeitend Erausfuerderunge fir Apple um chinesesche Maart. China ëmfaasst ongeféier e Fënneftel vum Apple Akommes.

D'Onsécherheet ronderëm dem Apple säi Schicksal a China huet dozou gefouert datt seng Aktien an de leschten zwee Deeg ëm ongeféier 6% falen. Investisseuren si besuergt iwwer den Impakt vun dëse Restriktiounen op d'Zukunft vun der Firma. China war e wesentleche Maart fir Apple, an all Hindernisser déi et am Land konfrontéiert kéint e wesentlechen Impakt op säi Gesamt Erfolleg hunn.

China seng Restriktiounen op Regierung iPhones, gekoppelt mat dem erofgaangende Maartundeel vun Apple, hunn d'Konkurrenz tëscht Apple an Huawei nei regéiert. Dem Huawei seng Erhuelung bedroht Apple seng Leeschtungen ze iwwerschatten a seng Positioun als féierend Smartphone Mark erauszefuerderen.

Zousätzlech zu den Erausfuerderunge vun Apple a China, ginn et aner wichteg Neiegkeeten ze kucken. Japan wäert iwwerschafft zweete Véierel PIB Wuesstem Zuelen erausginn, an Indien ass hosting de G20 Sommet, deelgeholl vun Welt Leader wéi US President Joe Biden. D'Maldiven Presidentschaftswalen an Nordkorea 75. Anniversaire Feierde sinn och bemierkenswäert geopolitesch Evenementer.

Et ass entscheedend fir Apple dës Erausfuerderungen a China effektiv ze navigéieren fir seng Positioun um weltwäite Smartphone Maart z'erhalen. Weider Entwécklungen am China seng Restriktiounen op iPhone Notzung an der Konkurrenz tëscht Apple an Huawei wäerten den Apple säi Maartwäert an de Ruff weider beaflossen.

