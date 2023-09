Santa Cruz enthüllt Liichtgewiicht eMTB: The Heckler SL

Santa Cruz huet seng Opstellung vun elektresche Vëloen erweidert mat der Zousatz vum Heckler SL, e liichte eMTB ugedriwwen vum Fazua's Ride 60 Motor an enger 430 Wh Batterie. Mat engem relativ liichte System gëtt d'Gewiicht vum Vëlo am nidderegen 40-Pound-Beräich gehal. De Frame Design ass méi schlank am Verglach mam Santa Cruz säi vollkraaft Heckler Modell, sou datt et manner offensichtlech ass datt et en eMTB ass.

Mat gemëschte Rieder, eng 160mm Gabel, an 150mm vun der hënneschter Rees, versprécht den Heckler SL e versatile a kapabel Vëlo. Santa Cruz behaapt datt et "super ass fir séier Flucht ze maachen an déi meescht aus enger Fahrt ze pressen." De Vëlo ass verfügbar a verschiddene Gréissten, vu S bis XXL, fir e gudde Fit fir Reider vu verschiddenen Héichten ze garantéieren.

Den Heckler SL huet e Kuelestoffrahmen, mat Optiounen fir C oder CC Niveau Rummen. D'CC Rummen si méi hell wéinst der Benotzung vun enger anerer Grad vu Kuelestoff. De Fazua Ride 60 Motor Display ass an den Top Tube integréiert, liwwert Informatioun iwwer de Ridemodus an d'Batterieniveau. De Controller vum Motor ass op der lénker Säit vum Lenker gesat.

Wat d'Geometrie ugeet, bitt den Heckler SL eng Rei vun Erreechenummeren a Kappwinkelen ofhängeg vun der Gréisst an der Positioun vum Flip-Chip op der hënneschter Säit vum Schock. D'Kettelängt variéiert mat all Gréisst fir d'Gläichgewiicht z'erhalen. De Vëlo ass mat enger voller Gréisst Waasserfläschmontage am viischten Dräieck ausgestatt.

Den Heckler SL ass a verschiddene Build Kits verfügbar, mat Präisser rangéiert vun $7,299 bis $12,999 USD. De Vëlo huet e Maxxis DHF / DHR II Reifen Combo fir gutt Traktioun. Wéi och ëmmer, e puer Reider kënne léiwer e méi haart Gehäusepneu fir eng verstäerkte Ënnerstëtzung a reduzéiert Chancen op Appartementer.

Wat d'Reiden Impressiounen ugeet, bitt den Heckler SL eng glat a roueg Kloterfahrung, besonnesch an nidderegen Motormodi. De Vëlo liwwert beandrockend Grip a Stabilitéit op Ofstigen, wärend gutt Sprangeigenschaften behalen. Am Verglach zum Specialized Levo SL huet den Heckler SL e méi downhill orientéiert Gefill.

Ee potenziellen Nodeel ass de Ride 60 System Ringcontroller, dee bëlleg fillt a verschidde Drécke brauch fir Modus ze wiesselen. Wéi och ëmmer, de Vëlo bitt dräi Ridemodi: Breeze, River a Rocket, fir verschidde Reidevirléiften ze këmmeren.

Zesummegefaasst, Santa Cruz's Heckler SL ass e liichte eMTB deen Villsäitegkeet a Leeschtung op verschidden Terrainen ubitt. Mat sengem schlanken Design ass et vläicht net direkt offensichtlech datt et en eMTB ass. Reider kënnen e kapabel Klotererfahrung erwaarden, beandrockend Traktioun a Stabilitéit op Ofstigen, an e Downhill-orientéiert Gefill.