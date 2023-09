First Advantage Acquis Biometrics Technology Provider Infinite ID

First Advantage, e Fournisseur vu Beschäftegungshintergrundscreening a Verifizéierungsservicer, huet seng Acquisitioun vum Biometresch Technologie Ubidder ugekënnegt, Infinite ID, fir $ 41 Milliounen a boer. D'Acquisitioun zielt fir dem First Advantage seng Netzwierk- an Identitéitsverifizéierungsoffer fir seng US Clienten auszebauen.

Infinite ID, mat Sëtz zu Hicksville, New York, ass eng Portfoliofirma vun der privater Investitiounsfirma Enlightenment Capital. D'Firma gëtt erwaart méi wéi $ 10 Milliounen an alljährlechen Einnahmen ze generéieren. De Biometrie-Technologie Ubidder bitt Identifikatiouns- an Authentifikatiounsinstrumenter fir verschidde Sekteuren, dorënner Verteidegung an Intelligenz, national Sécherheet, Gesetzesvollzéier, Grenzsécherheet, Katastrophenaktioun an Noutmanagement, a Firmensécherheet.

De CEO vum First Advantage, Scott Staples, sot datt d'Software vun der Infinite ID d'Firma déi existent RightID an Digital Identity Services Offer ergänzt. Dës Acquisitioun gëtt als e wesentleche Schrëtt fir d'Erweiderung vum First Advantage Produktportfolio a Kärgeschäft gesi.

Mat dëser Acquisitioun zielt First Advantage seng Fäegkeeten ze verbesseren fir fortgeschratt biometresch Technologieléisungen ze bidden fir Patronen ze hëllefen Risiko ze reduzéieren an d'Konformitéit z'erhalen. Biometresch Authentifikatioun bitt en héije Sécherheetsniveau andeems se eenzegaarteg kierperlech oder Verhalenseigenschaften benotzt, wéi Fangerofdréck, Gesiichtserkennung oder Iris Scannen, fir d'Identitéit vun engem Individuum z'iwwerpréiwen.

Quellen: Éischt Virdeel, Onendlech ID

