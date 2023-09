Portugisesch fintech Rauva iwwerhëlt digital Bank Banco Empresas Montepio fir € 30m

By

Rauva, eng portugisesch Fintech Super-App, huet seng Acquisitioun vun der digitaler Bank Banco Empresas Montepio fir ongeféier € 30m ugekënnegt. Dës Beweegung gëtt erwaart fir Rauva fir laangfristeg Wuesstum ze positionéieren an d'Entwécklung vun neie Finanzprodukter z'erméiglechen, déi fir kleng a mëttelgrouss Betriber (PME), Freelancer an Entrepreneuren ugepasst sinn.

D'Rauva App, déi scho digital Konten, Bezuelungen, Kaarteausgaben, Geschäftskäschtemanagement a Comptabilitéitsservicer ubitt, zielt seng Offeren auszebauen fir nei Kredittléisungen an aner Produkter ze enthalen. D'Acquisitioun vum Banco Empresas Montepio, eng voll lizenzéiert Bank, gëtt als e bedeitende Meilesteen ugesinn fir dem Rauva seng Ambitioun eng ëmfaassend Bankléisung ze ginn.

Gegrënnt am Joer 2022 vum Jon Fath a Sam Mizrahi, huet Rauva seng Team séier op bal 30 Mataarbechter gewuess. De Fintech Startup gouf vun der portugisescher Zentralbank, Banco de Portugal, ausgewielt fir un hirem FinLab Programm deelzehuelen a gouf als Top opkomende Fintech unerkannt.

De Jon Fath, Matgrënner a CEO vu Rauva, huet d'Opreegung iwwer d'Acquisitioun ausgedréckt, a beliicht déi laangfristeg Virdeeler déi et bréngt. Hien huet gesot datt d'Acquisitioun net nëmmen Zäit spuert, awer och d'Effizienz an d'Skalierbarkeet verbessert. De Fath huet dem Rauva säin Engagement betount fir seng Clienten déi bescht Léisungen a Servicer ze liwweren, well d'Firma versicht ee vun den éischten Eenhoorn vu Portugal ze ginn.

D'digitale Bankelandschaft vu Portugal erliewt bedeitende Wuesstum, mat bal 1.5 Millioune Leit déi Neobanken benotzen. Dëst mécht Portugal de véiertgréissten Neobankmaart an Europa, mat Projektiounen déi uginn datt bal en Drëttel vun der portugisescher Bevëlkerung en Neobankkonto bis 2027 wäert hunn.

D'Acquisitioun vu Banco Empresas Montepio vu Rauva follegt engem Trend vu Fintech Firmen, déi duerch Acquisitioune erweideren. Déi tierkesch Neobank Papara huet viru kuerzem d'Rebellioun vu Spuenien opkaf, seng Präsenz am Kontinentaleuropa verstäerkt an eng Milliard-Dollar Bewäertung erreecht. Papara wëll weider Acquisitioune verfollegen als seng primär Strategie fir Expansioun duerch ganz Europa.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]