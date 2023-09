Apple fir FineWoven Apple Watch Band als Lieder Ersatz aféieren

By

Apple ass agestallt fir en neit Stoffmaterial mam Numm FineWoven z'entdecken dat Lieder fir iPhone Fäll an Apple Watch Bands ersetzt. D'Entscheedung fir Liederprodukter ze falen kann ëmweltbewosst sinn, well d'Liederproduktioun en héije Kuelestoffofdrock huet. D'Beweegung gëtt erwaart offiziell während dem Event vun haut annoncéiert ze ginn, nieft der Verëffentlechung vun der iPhone 15 Lineup an neien Apple Watch Modeller.

Virdrun Rumeuren iwwer Apple falen Lieder iPhone Fäll goufen bestätegt. Amplaz vu Lieder wäert Apple e gewéckelt Stoffmaterial fir déi kommend iPhone 15 Fäll benotzen. Berichter aus zouverléissege Quelle wéi UnclePan, DuanRui, a MajinBu hunn all dës Fuerderung ënnerstëtzt. Dëse gewéckelte Stil Design aus enger Liederalternativ gëtt erwaart eng Premium Alternativ zu Liederkoffer ze bidden.

Apple plënnert och vu Lieder ewech fir seng Apple Watch Bands. Am Aklang mat dësem, huet de laangjärege Apple Watch Partner Hermès all Ernimmungen vun de wearable a kompatiblen Bands vu senger Websäit geläscht. Dëst hindeit datt d'Verréckelung vum Lieder och séier fir d'Apple Watch ka sinn.

Prototyp Biller vun de kommende FineWoven Apple Watch Bands goufen vun engem Twitter Benotzer bekannt als Kosutami, deen e Rekord huet fir Prototyp Apple Produkter ze kréien. Dës Sneak Virschau bidden en Abléck op wat d'Clientë vum neie Stoffmaterial erwaarden kënnen.

Dem Apple seng Entscheedung fir Lieder duerch eng méi nohalteg Optioun ze ersetzen reflektéiert d'Firma säin Engagement fir d'Ëmweltverantwortung. De FineWoven Material ass prett fir de Benotzer eng stilvoll an ëmweltfrëndlech Alternativ zu Lieder iPhone Fäll an Apple Watch Bands ze bidden.

Quellen:

- Twitter Benotzer Kosutami

- Sozial Medien Lecke vun UnclePan, DuanRui, a MajinBu

- Dem Bloomberg säi Mark Gurman seng Berichter

- Hermès Firma Websäit Ewechhuele