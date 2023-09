Instagram's Threads stellt Schlësselwuert Sich Feature vir

Instagram's Threads, d'Messaging App entwéckelt fir Benotzer ewech vu rivaliséierende sozialen Netzwierker unzezéien, huet eng nei Schlësselwuert Sich Feature agefouert. Virdrun konnten d'Benotzer vu Threads nëmmen no anere Konten sichen, awer d'Zousatz vun der Schlësselwuert Sich erlaabt hinnen elo no Posts op Basis vu spezifesche Begrëffer ze sichen. D'Feature rullt op Englesch a Spuenesch a verschiddene Länner aus, dorënner d'USA, Argentinien, Indien a Mexiko. Déi nei Sichméiglechkeet ass verfügbar souwuel op der mobiler Versioun vu Threads wéi och op der Websäit, déi am August gestart gouf.

D'Schlësselwuert Sich Feature war ee vun de meescht gefroten Ergänzunge vu Threads Benotzer. D'Kapazitéit fir Posts ze sichen alignéiert elo Threads mat anere sozialen Netzwierker wéi X (fréier als Twitter bekannt) a Bluesky, déi scho ähnlech Fäegkeeten ubidden. Fir Zougang zu der Sichfunktioun ze kréien, kënnen d'Benotzer d'Sich Ikon auswielen an hiert Schlësselwuert oder Begrëff aginn. D'Sichresultater weisen passende Konten oder Posts.

Zënter dem Start am Juli hunn Threads iwwer 100 Milliounen nei Benotzer ugezunn. Wéi och ëmmer, d'Zuel vun den aktiven deegleche Benotzer huet ugefaang no hirem Héichpunkt am Juli 7. Bis de 26. Juli ass den deegleche Gebrauch ëm 70% erofgaang, an tëscht dem 7. Juli an dem 7. August ass d'Zuel vun de Benotzer ëm 79% erofgaang. Fir d'Benotzer engagéiert ze halen, huet Threads geschafft fir nei Features ze addéieren an déi existent ze verbesseren. Déi rezent Zousatz vun der Schlësselwuert Sich zielt zréck ze gewannen oder nei Benotzer unzezéien.

E puer Funktiounen, déi d'Benotzer nach ëmmer froen, enthalen en Edit-Knäppchen, eng Direktmessage-Feature an en Hashtag System. De Start vun der Websäit am August war eng bedeitend Entwécklung well Threads virdru nëmmen als mobil App zougänglech war. Threads entwéckelen sech weider a maachen Ännerungen fir d'Ufuerderunge vun de Benotzer z'erreechen an mat anere soziale Medienplattformen ze halen.

