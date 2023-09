Schützt Iech selwer virun der Opstig vu Beta App Scams, warnt FBI

By

D'Installatioun vun Beta Versioune vun Apps ass eng populär Praxis ënner Tech-Enthusiaster ginn, déi déi lescht Features virun iergendeen aneren erliewen wëllen. Wéi och ëmmer, de Federal Bureau of Investigation (FBI) fuerdert virsiichteg, well Cyberkrimineller ugefaang hunn vun dësem Trend ze profitéieren fir Scams a Phishingattacken auszeféieren.

Beta Apps sinn Pre-Release Versioune vun Apps déi d'Entwéckler un d'Benotzer verdeelen fir Test- a Feedbackzwecker. Leider ginn dës Beta Apps elo benotzt fir béiswëlleg Code z'integréieren, wat d'Benotzer riskéiere fir Identitéitsklau, finanzielle Bedruch an Apparat Kompromëss.

Den FBI warnt datt dës béiswëlleg Beta Apps sech dacks als legitim Apps verkleeden, mat ähnlechen Nimm, Biller a Beschreiwunge fir Benotzer ze täuschen. Cyberkrimineller beschäftegen Phishing oder Romantik Scams fir Kommunikatioun mat hiren Affer z'etabléieren. Wann eng Verbindung etabléiert ass, iwwerzeegen se d'Benotzer eng mobil Beta App z'installéieren, verspriechen attraktiv Ureizer wéi grouss Bezuelungen.

Déi meescht üblech Aart vu Beta App Betrug betrëfft cryptocurrency Austausch. D'Affer ginn trickéiert fir hir Kontdetailer anzeginn fir Bezuelungen ze maachen fir an Krypto-Währungen ze investéieren. Wéi och ëmmer, d'Fongen a perséinlech Informatioune ginn tatsächlech un d'Cyberkrimineller transferéiert.

Fir Iech selwer ze schützen géint Affer vun dëse Betrüger ze ginn, huet den FBI e puer Empfehlungen zur Verfügung gestallt. Ier Dir eng Beta App installéiert, kontrolléiert ëmmer den App Entwéckler a Client Bewäertungen. Zousätzlech, vermeit d'Bezuelungen un Individuen ze schécken déi Dir net begéint hutt oder nëmmen online interagéiert hutt. Sidd virsiichteg fir perséinlech oder finanziell Informatioun iwwer E-Mail oder Messagen ze deelen, a refuséiert verdächteg Uschlëss opzemaachen oder op onerwaart Linken ze klicken.

Et ass essentiell virsiichteg ze üben wann Dir dréngend oder menacéiert Messagen kritt an d'Legitimitéit vu Linken z'iwwerpréiwen andeems Dir driwwer hänkt. Bleift waakreg a skeptesch iwwer E-Mailen oder Messagen déi verdächteg schéngen. Halt Är Software aktualiséiert fir géint Schwachstelle ze schützen, App Permissiounen ze kontrolléieren an onbenotzt Uwendungen z'installéieren fir Sécherheetsrisiken ze minimiséieren.

Fir Iech selwer vu Beta App Scams ze schützen erfuerdert informéiert ze bleiwen, virsiichteg ze sinn a gutt Online Sécherheetsgewunnechten ausüben. Andeems Dir dës Empfehlungen verfollegt, kënnt Dir hëllefen Är perséinlech Informatioun a finanziell Verméigen vu Cyberkriminellen ze schützen.

Definitiounen:

- Beta Apps: Pre-Release Versioune vun Apps déi d'Entwéckler un d'Benotzer verdeelen fir Testen a Feedback.

- Phishing Scams: Bedruchlech Versuche fir Individuen ze täuschen andeems se sech als vertrauenswierdeg Entitéit stellen fir perséinlech Informatioun oder finanziell Detailer ze klauen.

- Romance Scams: Online Scams wou Cyberkrimineller gefälschte Bezéiunge mat Affer opbauen fir se finanziell auszenotzen.