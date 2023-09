MGM Resorts International Hotels Sujet zu Cyberattack: FBI Enquête

By

Den FBI ënnersicht de Moment eng Cyberattack op MGM Resorts International Hotels, déi d'Computersystemer an hiren Hotels zu Las Vegas beaflosst huet. Dësen Ugrëff huet d'digitale Schlëssele fir d'Bellagio's 3,933 Zëmmer an d'Spillmaschinnen am ARIA Casino kompromittéiert.

D'Cyberattack op MGM Resorts International Hotels gouf viru kuerzem entdeckt a gëtt vun de Gesetzesautoritéiten eescht geholl. Den FBI féiert d'Enquête iwwer den Tëschefall, mam Zil d'Ausmooss vum verursaachte Schued ze identifizéieren an déi verantwortlech Persounen.

Déi kompromittéiert digital Schlësselen am Bellagio hunn Bedenken iwwer d'Sécherheet vun de Gaaschtzëmmeren opgeworf. Dës Schlësselen erlaben Gäscht Zougang zu hiren Zëmmeren a sinn e wesentleche Bestanddeel vum Sécherheetssystem vum Hotel. Wann d'Hacker onerlaabten Zougang zu den digitale Schlësselen kréien, kann et potenziell eng Gefor fir d'Sécherheet an d'Privatsphär vun den Hotelgäscht stellen.

Nieft de kompromittéierten digitale Schlësselen huet d'Cyberattack och d'Spillmaschinnen am ARIA Casino gezielt. Dëst mécht Bedenken iwwer d'Integritéit vun de Casino Spillerinne Systemer. Et ass entscheedend fir Casinoen d'Sécherheet an d'Gerechtegkeet vun hire Spielautomaten z'erhalen fir eng fair Spillerfahrung fir hir Clienten ze garantéieren.

Cyberattacken op Entreprisen an Organisatiounen ginn ëmmer méi heefeg an der haiteger interkonnektéierter Welt. Als Resultat musse Firmen Cybersécherheetsmoossname prioritär stellen fir hir sensibel Donnéeën an d'Sécherheet vun hire Clienten ze schützen. Am Fall vun MGM Resorts International Hotels déngt d'Cyberattack als Erënnerung un d'Wichtegkeet vun Investitiounen a robust Sécherheetssystemer a Praktiken fir géint potenziell Gefore ze schützen.

Wärend d'Enquête leeft, kollaboréieren MGM Resorts International Hotels an den FBI fir den Impakt vun der Cyberattack ze reduzéieren a weider Verstéiss ze verhënneren. D'Bedeelegung vum FBI bedeit d'Eescht vum Tëschefall an hiren Engagement fir déi verantwortlech Parteien verantwortlech ze halen.

