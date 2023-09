D'Apple Watch Series 9: Verbesserte Leeschtung a verbessert Fannt meng Genauegkeet

By

Déi nei ugekënnegt Apple Watch Series 9 stellt verschidde spannend Updates vir, déi d'Benotzererfarung verbesseren. Och wann et keng sichtbar Hardware-Redesign oder nei Gesondheetssensoren gëtt, bitt d'Serie 9 en aktualiséierten ultra breetbandprozessor. Dëse Prozessoraktualiséierung, bekannt als S9, ass den éischte richtege Performance Boost an dräi Joer, bitt eng bedeitend Geschwindegkeetserhéijung a verbessert Reaktiounsfäegkeet am Verglach zu fréiere Modeller.

Zousätzlech zu enger verbesserter Leeschtung huet d'Apple Watch Series 9 eng erhéicht Hellegkeet, bis zu 2000nits fir eng besser Visibilitéit am hellen Dagesliicht an esou niddereg wéi 1nit wann däischter. Eng bemierkenswäert Verbesserung ass d'On-Device Veraarbechtung vu Siri Stëmmbefehle, wat zu méi séier Äntwertzäiten resultéiert. D'Benotzer kënnen elo d'Siri iwwer hir Schlofmuster froen, Häerzgeschwindegkeet, Aktivitéitsniveau, a souguer Gesondheetsdaten protokolléieren wéi Gewiicht oder Medikamenternotzung just mat hirer Stëmm. Siri Gesondheetsufroe ginn spéider dëst Joer op méi Sprooche erweidert.

Apple huet och en neie Wee agefouert fir Kommandoen mat der Double Tap Feature auszeginn. D'Benotzer kënnen einfach mam Fanger an Daumen zweemol zesummen tippen fir Uriff ze beäntweren, Timer ze stoppen an aner séier Handlungen auszeféieren. Dës Fonktioun wäert nächste Mount verfügbar sinn.

Trotz der verstäerkter Hellegkeet a verbesserte Featuren, hält d'Apple Watch Series 9 eng "ganz Dag" Batterie Liewen vun 18 Stonnen. Déi 9. Serie ass verfügbar fir virbestellung ab haut, mat Versand fir den 22. September 2023. De Startpräis fir d'Apple Watch Series 9 ass $ 399.

Fir déi, déi un Personnalisatiounsoptiounen interesséiert sinn, kënnen nei Hermes- an Nike-Bands fir d'Apple Watch och haut bestallt ginn a wäerten den 22. September an de Butteker verfügbar sinn. (PRODUCT) RED, a rosa, während d'Edelstahl Editioun a Gold, Sëlwer a Grafit verfügbar ass. D'Hermes Editioun bitt Edelstahloptiounen a Sëlwer oder Raumschwaarz.

Insgesamt bréngt d'Apple Watch Series 9 e vill erwaarde Performance Boost a verbessert Funktionalitéit op déi populär Smartwatch Linn. Mat sengem aktualiséierten Prozessor, verstäerkte Siri Fäegkeeten, an nei Features wéi Double Tap fir séier Aktiounen, versprécht d'Serie 9 eng aktualiséiert Benotzererfarung ze bidden.

