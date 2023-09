Verbesserte Sécherheetsfeatures am Samsung One UI Watch 5 Update

Samsung's One UI Watch 5 Update bréngt verbessert Sécherheetsfeatures fir Galaxy Watch Benotzer. Eng bemierkenswäert Ännerung ass datt PIN oder Muster-baséiert Écran Spären net méi duerch Fabréck zréckgesat kënne ginn. Dëst bedeit datt wann Är Galaxy Watch déi lescht Aktualiséierung leeft an Dir hutt e PIN oder Muster-baséiert Bildschirmschloss aktivéiert, Dir wäert gefuerdert ginn de PIN oder Muster während der initialer Konfiguratioun no enger Fabréck zréckzesetzen.

Am Fall vun enger verluerener oder geklauter Galaxy Watch verhënnert dës zousätzlech Sécherheetsfunktioun onerlaabten Zougang a schützt Är perséinlech Donnéeën. Et garantéiert datt keen aneren Är Auer benotze kann ouni de richtege PIN oder Muster anzeginn. Dësen Update zielt fir eng verstäerkte Sécherheet a Fridden vum Geescht fir Galaxy Watch Benotzer ze bidden.

Wéi och ëmmer, wann Dir Äre PIN oder Muster vergiess hutt, kënnt Dir ëmmer nach Zougang zu Ärem Galaxy Watch kréien andeems Dir Är Identitéit iwwer Äre Google Kont a Smartphone bestätegt. Andeems Dir Är Google ID oder Fangerofdrock benotzt, kënnt Dir Är Galaxy Watch no enger Fabréck zrécksetzen.

Et ass wichteg ze notéieren datt e puer Benotzer Probleemer gemellt hunn mat der Bestätegung vun hirem Google Kont mam Fangerofdrockscanner wärend dem Setupprozess. Wéi och ëmmer, d'Passwuert vum Google Kont manuell anzeginn huet bewisen eng erfollegräich Method fir Identitéitsbestätegung ze sinn an d'Auer opzemaachen.

Den One UI Watch 5 Update huet am Ufank mat der Galaxy Watch 6 Serie debutéiert an ass elo verfügbar fir d'Galaxie Watch 4 a Watch 5 Opstellungen a verschiddene Mäert. Samsung prioritär weider d'Sécherheet an d'Privatsphär vu senge Benotzer, an dësen Update ass en Testament fir hiren Engagement.

Insgesamt bidden déi verbessert Sécherheetsmoossnamen am One UI Watch 5 Update e gréissere Schutz fir Galaxy Watch Benotzer a suergen datt hir perséinlech Donnéeë sécher bleiwen och am Fall vun engem Fabréck zréckgesat.

Quellen:

- Originalartikel: [Titel vum Quellartikel]

- Samsung's One UI Watch 5 Update Dokumentatioun