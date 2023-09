Eng nei Serie vu Smartphones lancéiert vun Huawei Technologies huet weltwäit opmierksam gemaach fir d'Technologie déi se enthält, anzeginn datt d'Firma US Sanktiounen iwwerwonnen huet an e grousse Rivale fir Apple kéint ginn. De kierzlech verëffentlechte Mate 60 a Mate 60 Pro, zesumme mat dem nei lancéierten Mate X5 a Mate 60 Pro+, hunn den Interessi um weltgréisste Smartphone Maart, China, gezunn.

Ee vun de Schlësselmerkmale vun der Mate 60 Serie ass seng Fäegkeet fir Satellitekommunikatioun z'ënnerstëtzen, wat d'Benotzer erlaabt Uruff ze maachen an Messagen ze schécken och a Beräicher ouni mobil Signaler oder Internetverbindung, wéi Bierger oder um Mier. Wärend déi spezifesch Detailer vun de Chips, déi an dëse Smartphones benotzt goufen, net opgedeckt goufen, huet d'Analysefirma TechInsights d'Präsenz vum neie Kirin 9000s Chip identifizéiert, hiergestallt vum Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) a China. Geschwindegkeetstester, déi vu chinesesche Keefer gemaach goufen, hu gewisen datt de Mate 60 Pro fäeg ass Downloadgeschwindegkeeten ze iwwerschreiden déi vun Top-of-the-Line 5G Telefone sinn.

D'Liwweranten vun der Mate 60 Serie sinn net offiziell vum Huawei benannt ginn, awer TechInsights huet de Südkorea SK Hynix als Quell vun den DRAM an NAND Komponenten identifizéiert, déi an den Telefonen benotzt ginn. SK Hynix huet uginn datt et dës Matière ënnersicht well et opgehalen huet Geschäfter mat Huawei ze maachen zënter datt d'USA Restriktiounen op d'Firma gesat hunn am Joer 2019. De Mate 60 Pro enthält méi chinesesch gemaachte Chipkomponenten am Verglach zu fréiere Modeller.

De Maartundeel vun Huawei, eemol de weltgréisste Smartphone Hiersteller, ass stänneg erofgaang no der US Regierung hir Aschränkungen op hiren Zougang zu Chip-Making Tools néideg fir fortgeschratt Handymodeller ze produzéieren. Dëst huet d'Firma mat nëmme limitéierter Disponibilitéit vu 5G Modeller hannerlooss, déi stockéiert Chips benotzt hunn. A China ass den Huawei Maartundeel am Joer 11 op 2021% erofgaang, vun 27% am Joer virdrun. Apple, als Resultat vun de Restriktiounen, gouf de féierende Premium Smartphone Hiersteller a China, mat sengem Maartundeel an der selwechter Period vun 11% op 19% eropgaang.

Analysten suggeréieren datt d'Verëffentlechung vun der Mate 60 Serie dem Huawei seng Erhuelung als e seriöse Konkurrent fir Apple markéiere kéint, profitéiert vun der patriotescher Begeeschterung vun de chinesesche Konsumenten. De Start vun dëser neier Serie gouf wäit a chinesesche Medien an online gefeiert als e symbolesche Streik géint d'USA amgaang wuessend Spannungen tëscht béide Länner. Ming-Chi Kuo, en Analyst mat TF International Securities, erwaart datt de Mate 60 Pro tëscht 5.5 an 6 Milliounen Unitéiten an der zweeter Halschent vun dësem Joer verschéckt gëtt, wat eng 20% ​​Erhéijung vun den ufanks geplangte Volumen representéiert. Ausserdeem konnten kumulative Sendunge vum Mate 60 Pro op d'mannst 12 Milliounen Unitéiten bannent 12 Méint no senger Start erreechen.

Quellen:

– Yelin Mo a Brenda Goh, Reuters