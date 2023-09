By

Apple ass agestallt fir seng lescht Gamme vu iPhones, den iPhone 15, ze lancéieren, a Berichter weisen datt déi nei Modeller en USB-C Hafen hunn anstatt Apple's propriétaire Lightning Hafen. Dës Ännerung ass als Äntwert op nei Regelen vun der Europäescher Unioun, déi kleng a mëttelgrouss elektronesch Geräter erfuerderen, fir en universellen Connector bis Enn 2024 ze hunn.

Wärend Apple seng Konformitéit mat den EU-Regele bestätegt huet, huet d'Firma Bedenken iwwer E-Waste an Innovatioun ausgedréckt. Andeems Dir en eenzege Kabel mandat, gëtt et e potenziellen negativen Impakt op Hiersteller déi Ökosystemer ronderëm aner laangjähreg Stecker gebaut hunn.

Experten hunn Suergen iwwer déi kuerzfristeg Konsequenze vun dësem Iwwergang opgeworf, well Millioune vun Apple Lightning Kabelen op eemol veroudert kënne ginn. D'Bewegung op USB-C wäert ouni Zweifel de Konsumenten op laang Siicht profitéieren, well se fäeg sinn ee Kabel iwwer eng breet Palette vun Apparater ze benotzen. Wéi och ëmmer, déi direkt Erausfuerderung läit am Ëmgang mat de Bierger vun E-Offall, déi duerch redundante Kabelen generéiert ginn.

Senior Industriefiguren ënnersträichen d'Noutwendegkeet vun enger verstäerkter Ausbildung iwwer verantwortlech Entsuergung vun elektroneschen Offall. Wärend d'USB-C Adoptioun Konsumenten bis zu £ 213 Milliounen jäerlech op onnéideg Ladegeräte spuere kann, erfuerdert de wuessenden E-Offallproblem dréngend Opmierksamkeet. Déi jährlech Verëffentlechung vun neien Apparater an d'Nofro vum Konsument fir déi lescht Technologie bäidroe schonn zu engem bedeitende Volumen vun elektroneschen Offall weltwäit bäi.

Apple's Lightning Kabel, agefouert mam iPhone 5 am Joer 2012, ass e Standard fir vill Apple Apparater an Accessoiren ginn. Dës plötzlech Verréckelung op USB-C mécht all Lightning-baséiert Produkter obsolet, a bäidréit zum scho montéierende E-Offallproblem.

Fir dëst Thema unzegoen, muss d'Technologieindustrie affirméierend Handlung huelen an d'Entsuergungsmethoden fir end-of-life-Ausrüstung verbesseren. Ouni richteg Initiativen fir d'Konsumenten iwwer verantwortlech E-Offallentsuergung z'educéieren, besteet e Risiko vun enger schaarfer Erhéijung vun der Quantitéit vun der Blëtzport-baséiert Technologie, déi an de kommende Joeren op Deponien geschéckt gëtt.

Zousätzlech zu den neien iPhones gëtt Apple erwaart nei Generatioune vu sengen Apple Watch an AirPod Kopfhörer um Live Event z'entdecken. De Beweegung vun der Firma Richtung USB-C stellt e Schrëtt a Richtung Konformitéit mat EU Reglementer duer, awer beliicht och den dréngende Bedierfnes fir nohalteg Praktiken an der Elektronikindustrie.

Quellen:

- Thomas Husson, Haaptanalytiker bei Forrester

– Ed Hoppitt, Senior Director bei VMware