Laut engem féierende chinesesche Akademiker, digital Währungen hëllefe bei der De-Dollariséierung fir China a seng Alliéierten. Den Huang Qicai, den Adjoint Direkter vun der Fujian Academy of Social Sciences, huet dëst Standpunkt an engem Meenungsstéck fir Guangming Daily ausgedréckt. Den Huang sot datt de Prozess vun der De-Dollariséierung scho a verschiddenen Natiounen ugefaang huet a wäert zu der Multi-Polariséierung vun der Weltwährung féieren, well d'Natioune beméien sech vun der USD ze distanzéieren.

Huang mengt datt digital Fiats, wéi den digitale Yuan vu China, eng Roll an dësem laangfristeg Prozess spillen. Hie proposéiert datt international digital Währungen d'Potenzial hunn ze innovéieren an zur De-Dollariséierung bäizedroen. Wéi d'digitale Währungsapplikatioune weider reife, proposéiert Huang d'Méiglechkeet vun enger super-souveräner "Weltwährung" entstinn an den Zentrum vum internationale monetäre Gouvernancesystem ze ginn. Wärend den Huang net explizit seet datt den digitale Yuan vu China dës Roll sollt erfëllen, nennt hien awer d'BRICS Bezuelplattform, BRICS Pay, a sengem Artikel.

BRICS Pay ass eng zukünfteg dezentraliséierter digitale Bezuelplattform. Huang weist drop hin datt wann d'Interoperabilitéit Erausfuerderunge geléist kënne ginn, Zentralbank digital Währungen (CBDCs) kéinte mat BRICS Pay integréiert ginn. Notamment China, Russland a Brasilien hu bedeitend Fortschrëtter mat hiren jeweilegen digitale Währungsprojeten gemaach. Den Huang bestätegt datt d'CBDCs tatsächlech zu der De-Dollariséierung bäidroe kënnen duerch bilateral oder multilateral grenziwwerschreidend Transaktiounen erliichtert duerch digital Währungsbréckprojeten.

En aneren entscheedende Aspekt Huang betount ass d'Noutwennegkeet d'Dominanz vum SWIFT Bank Messagerie System ofzebriechen, deen vun den USA kontrolléiert gëtt. Hien behaapt datt et noutwendeg ass fir chinesesch Alliéierten kräfteg De-Dollariséierung a Schlësselberäicher wéi Energie a Commodities ze förderen. Huang suggeréiert datt Währungsswaps a Settlement mat Wueren produzéierende Länner déi lokal Währungen benotzen an de Yuan lues a lues d'Bindung tëscht Ueleg an den US Dollar schwächen.

Als Schlussfolgerung hunn digital Währungen, besonnesch den digitale Yuan vu China, d'Potenzial fir am De-Dollariséierungsprozess ze hëllefen. Andeems Dir d'Benotzung vun digitale Fiat fördert an d'Interoperabilitéit Erausfuerderunge befaasst, kënnen Natiounen wéi China a seng Alliéierten hir Ofhängegkeet op den USD reduzéieren an d'Weltwährung Multi-Polariséierung förderen.

