"Exadelic", e Sci-Fi Roman vum Jon Evans, fréiere TC Mataarbechter, erfaasst d'Essenz vum techneschen Ökosystem mat sengem Bay Area Kader a Referenz-räich narrativ. Wärend Vergläicher mat "Ready Player One" zeechnen, zielt d'Buch seng Aschränkungen ze iwwerwannen andeems se méi breet Themen a Komplott adresséieren.

Am "Exadelic" ginn d'Lieser an enger AI-driven Deep Tech Verschwörung ënnerhalen, déi d'Schicksal vum Planéit hält. De Komplott evoluéiert vun engem Potboiler Techno-Thriller, no engem Tech-Exekutiv gezielt vun engem schlëmmen AI, zu enger twisty narrativ, déi am haitegen technologeschen an etheschen Zeitgeist verwuerzelt ass. D'Buch exploréiert Themen wéi ausser Kontroll AI, skrupellos Venture Kapitalisten, an d'Natur vun der Realitéit, all déi resonéieren mam TechCrunch Bericht.

D'Geschicht hëlt onerwaart Wendungen, weist dem Auteur seng Fantasi a clever Geschicht erzielt. Iwwerdeems de Roman kann als spannend Plage gelies ginn, hänkt et staark op de Bay Area Tech Héichzäitzäitgeist, wat säi méi breeden Appel limitéiere kann. Den Evans zitt aus sengem extensiv Wëssen iwwer d'Start-, Tech- an Investitiounswelten, souwéi fréi 2000er San Francisco, fir Lieser déi mat dëse Sujete vertraut sinn.

Wéi och ëmmer, de Roman kämpft mam Solipsismus fir eng expansiv Geschicht aus engem eenzege Moment a Perspektiv extrapoléieren. Ähnlech wéi Sci-Fi Wierker aus den 1960er, déi Futures virgesinn hunn op Basis vun aler Technologie, "Exadelic" schéngt an der heiteger Wuerzel ze sinn, ouni e visionäre Bléck. Wärend e puer Lieser d'Nostalgie ëmfaassen a Genoss an der ursprénglecher Kombinatioun vu Konzepter vum Buch fannen, anerer kënnen d'Limiten erkennen.

Insgesamt bitt "Exadelic" e lëschtegen a gedanken-provozéierende Ride duerch eng Welt gedriwwen duerch Technologie an Intrig. Och wann et d'Grenze vum Genre net dréckt, erfaasst et d'Essenz vun der Bay Area Tech Szen an engagéiert d'Lieser mat sengem spannende Komplott a clevere Referenzen.

Quell: Den Artikel baséiert op dem Quellartikel vum TechCrunch. Keng URL uginn.