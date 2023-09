By

D'Museksindustrie huet bedeitend Ännerungen an de leschte Joeren erlieft, deelweis wéinst dem Afloss vu soziale Medienplattformen wéi TikTok. Den Nathan Hubbard, fréiere Museksexekutiv, huet seng Gedanken iwwer den Album "GUTS" vum Olivia Rodrigo gedeelt, a behaapt datt seng 39-Minute Runtime e Resultat vun der "dauerhafter TikTokization vun dëser Ära vun der Musek ass." Wärend sozial Medien ouni Zweifel de Format vun der Popmusek beaflosst hunn, ass dëst Phänomen net exklusiv fir TikTok.

Duerch d'Geschicht huet d'Museksindustrie sech niewent Fortschrëtter an Audioopnam- a Sendungstechnologien entwéckelt. Pop Singles, déi op Vinyl verëffentlecht goufen, ware limitéiert duerch déi kierperlech Aschränkungen vum Medium an de Besoin fir Hörspill. Songwriting huet missen d'Opmierksamkeet tëscht Reklammen erfëllen, wat zu méi kuerzen, opfällege Melodien féiert. Vinyl Placke konnten maximal 22 Minutte Audio pro Säit halen, wat d'Sequenzéierung vu fréie Popalben beaflosst.

Albume wéi dem Bruce Springsteen sengem „Born To Run“ an dem Beatles „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" huet ongeféier 39 Minutte geklomm, ähnlech wéi dem Olivia Rodrigo sengem "GUTS". Dës Dauer ass entstanen aus de Beschränkungen vu Vinylplacken, déi ongeféier 20 Minutten pro Säit konnten aménagéieren. Och an der Streaming-Ära, wou kierperlech Aschränkungen net méi gëllen, geet d'Traditioun vu ronn 39 Minutten fir eng Albumlängt weider.

Modern Popstären, dorënner d'Olivia Rodrigo, halen sech nach ëmmer un déi etabléiert Normen vun der Industrie, wärend se nei Trends integréieren. D'Streaming Ära encouragéiert méi kuerz, Hook-Undriff Singlecharts, awer den Afloss vu fréiere Praktiken bleift. Dem Rodrigo säin Album no engem Vers-Chorus-Vers-Chorus-Bréck-Chorus-Format, eng Formel déi zënter Joerzéngte verbreet ass. D'Dauer vun 39 Minutten ass net en direkt Resultat vum TikTok, awer éischter eng Fortsetzung vun den Industrietraditiounen.

Wärend sozial Medien eng bedeitend Roll bei der Gestaltung vun der Musekslandschaft spillen, ass et entscheedend de méi breeden historesche Kontext ze erkennen, deen Albumlängt beaflosst huet. D'39-Minute Runtime representéiert e Gläichgewiicht tëscht kommerziellen Bedierfnesser, kierperlechen Aschränkungen, an den Erwaardunge vu Popmusek Nolauschterer. D'Industrie bleift e komplexen Ökosystem an deem en déiwe Verständnis vu sengen Nuancen essentiell ass fir eng korrekt Analyse.

