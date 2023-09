Apple enthüllt iPhone 15, New Apple Watch, an AirPods beim Produkt Event

Apple Inc. D'Evenement, genannt "Wonderlust", fënnt den 15. September am Apple Sëtz zu Cupertino, Kalifornien statt.

Den Highlight vum Event wäert d'iPhone 15 Pro Linn sinn, déi bedeitend Updates a Verbesserungen enthält. Zousätzlech wäert Apple och iwwer seng zukünfteg Softwareupdates diskutéieren, dorënner iOS 17, iPadOS 17, an watchOS 10.

Den iPhone, Apple Watch, an AirPods sinn d'Kärprodukter am Apple's Ökosystem an droen zu ongeféier 60% vum Gesamtakommes vun der Firma bäi. Apple hofft datt de Start vum iPhone 15 et hëllefe wäert vun engem Verkafsfall ze recuperéieren an Clienten unzezéien fir hir Apparater ze upgrade.

Eng bemierkenswäert Ännerung an der iPhone Verëffentlechung vun dësem Joer ass de Schalter op den USB-C Standard fir Laden an Datenübertragung, wat d'Performance verbesseren kann awer potenziell Konsumenten opreegen. Dëst wäert déi zweete Kéier sinn datt Apple den iPhone Port ännert, mam fréiere Schalter am Joer 2012.

Den iPhone 15 wäert a véier Modeller verfügbar sinn: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an 15 Pro Max. D'Basismodeller wäerten Aluminiumsäiten an e Glas Réck hunn, während d'High-End Pro Modeller en neien Design mat Titan Säiten hunn, e gebasteltem Look, an e frostéierte Glas Réck. D'Pro Modeller wäerten och méi dënn Bezel hunn, dank engem neie Fabrikatiounsprozess mam Numm LIPO.

D'Pro Modeller kommen mat engem méi séieren A17 Chip gebaut op engem neien 3-Nanometer Produktiounsprozess, bitt besser Leeschtung a Batterie Liewen. Zousätzlech wäerten d'Pro Modeller bedeitend Kamera Upgrades hunn, dorënner verstäerkte Telefoto an ultrawide Lënsen, souwéi en aktualiséierten Telephoto System mat Hardware Zoom Fäegkeeten.

All déi nei iPhones wäerten den "U2" Ultrawide-Band Semiconductor fir verbesserte Standortfäegkeeten hunn. Si wäerten och vu Lightning op USB-C wiesselen fir Laden an Datenübertragungen, mat verstäerkten Transfergeschwindegkeet exklusiv fir d'Pro Modeller.

Am Event wäert Apple och d'Apple Watch Series 9 an den aktuellen Gréisste vun 41mm a 45mm enthüllen. D'Firma gëtt och erwaart déi zweet Generatioun Ultra ze verëffentlechen, obwuel Detailer iwwer dëse Modell knapp sinn.

Insgesamt ass dem Apple säi Produkt Event héich erwaart, well d'Firma zielt d'Konsumenten mat hiren leschten iPhone Modeller, Softwareupdates an Apple Watch Fortschrëtter unzezéien. D'Evenement gëtt och Abléck an d'Apple Strategie fir Erausfuerderungen um Maart ze iwwerwannen, dorënner de Verkafsschlag a Bedenken a China.

Quell: Bloomberg