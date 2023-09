Europäesch Kommissioun designéiert sechs Firmen als Gatekeeper ënner Digital Markets Act

De 6. September 2023 huet d'Europäesch Kommissioun ugekënnegt datt si Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, a Microsoft als Paartekeeper ënner Artikel 3 vum Digital Markets Act (DMA) bezeechent huet. Dës Firme bidden 22 Kernplattformservicer, dorënner sozial Netzwierker, Internetbrowser, Betribssystemer a mobil App Stores.

D'Bezeechnung vun dëse Firmen als Gatekeeper ass e wesentleche Schrëtt a Richtung praktesch Ëmsetzung vun der DMA. D'Europäesch Kommissioun huet eng nei Rei vun Ufuerderunge agefouert, fir e fairen an oppenen digitale Maart an der Europäescher Unioun ze garantéieren.

E puer vun de Schlëssel Ufuerderungen, déi den designéierte Paartekeeper musse respektéieren enthalen:

Erlaabt Endbenutzer Drëtt Partei Apps an App Stores z'installéieren déi de Betriebssystem vum Gatekeeper benotzen oder interoperéieren. Erlaabt einfach Ofmeldung vun de Kernplattformservicer vum Gatekeeper. Fir Firmen ze bidden, déi op enger Gatekeeper Plattform annoncéieren, Zougang zu Leeschtungsmessinstrumenter an Informatioun fir onofhängeg Verifizéierung vun hire Reklammen. D'Benotzung vun den Donnéeën vun engem Geschäftsbenotzer verbidden, wann de Paartekeeper mat dem Geschäftsbenotzer op senger eegener Plattform konkurréiert. Verbuet de preferentielle Ranking vun den eegene Produkter oder Servicer vum Paartekeeper iwwer déi vun Drëtt Parteien, déi op der Plattform gehost ginn. Verbueden d'Verfollegung vun Endbenotzer ausserhalb vum Kernplattformservice vum Gatekeeper fir geziilte Reklammen ouni entspriechend Zoustëmmung ze kréien.

Zousätzlech sinn d'Paartkeefer verlaangt en detailléierte Konformitéitsbericht bannent sechs Méint no hirer Bezeechnung ofzeginn, déi d'Moossname beschreift, déi se ëmgesat hunn fir dem DMA ze respektéieren.

D'DMA zielt d'Konkurrenz a Fairness am digitale Maart ze erhéijen andeems d'Maartkraaft vu groussen Online Plattformen adresséiert. Et probéiert e gläiche Spillfeld fir all Geschäfter ze kreéieren an d'Rechter an d'Interesse vun de Konsumenten ze schützen.

