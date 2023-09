D'Investisseuren waarden op d'Enn vun der Woch gespaant well d'Suergen iwwer d'Chinesesch Restriktiounen op iPhones an de rezente Stroum vum Dollar d'Mäert iwwerschratt hunn. Apple huet e wesentleche Réckgang an der Maartkapitaliséierung erlieft, am Betrag vun $200 Milliarden, wéinst Berichter vu China, déi d'Benotzung vun iPhones vu Staatsbeamten limitéieren. Dës Neiegkeet huet net nëmmen Apple beaflosst, awer och de breet US Tech Secteur a grouss Apple Fournisseuren an Asien beaflosst. China ass e kriteschen Maart fir Apple, an all Restriktiounen am Land kënnen substantiell Konsequenze fir d'Firma a seng Fournisseuren hunn.

Am Géigesaz, China's Huawei Technologies huet Virverkaaf fir säi leschte Smartphone ugefaang, de Mate 60 Pro +, deen weltwäit Opmierksamkeet kritt huet fir säin Erfolleg fir d'US Sanktiounen ze iwwerwannen. Dës contrastéierend Entwécklungen am Tech Secteur markéieren d'Volatilitéit an d'Onberechenbarkeet vum Maart.

En anere Faktor deen d'Maartdynamik beaflosst ass d'Erhéijung vun den US-Ausbezuelen, wat zu der rezenter Dominanz vum Dollar féiert. Händler gleewen datt erhéicht Zënssätz fir déi absehbar Zukunft bestoe bleiwen, wat et fir grouss Währungen Erausfuerderung mécht fir d'Kraaft vum Dollar bis Enn vum Joer ze iwwerwannen. D'kontinuéierlech Valorisatioun vum Dollar géint e Kuerf vu Währungen huet net nëmmen den Onshore Yuan verursaacht fir e 16-Joer niddereg z'erreechen, awer et huet och Drock op de Yen gesat, wat Händler opgefuerdert huet fir waakreg ze bleiwen fir potenziell Interventioun.

Wéi d'europäesch Mäert opmaachen, sinn d'Investisseuren sech fir e potenziell turbulenten Enn vun der Woch. Déi pan-europäesch STOXX 600 Index huet siwen hannereneen Deeg vun Verloschter erlieft, seng schlëmmste Leeschtung zanter Februar markéiert 2018. Zousätzlech, Maart konzentréieren verréckelt Richtung Schold-Ried franséisch Supermarché Händler Casino , wéi et aus der Paräisser SBF-120 Equity Index auszeschléissen. eng Moossnam vu grousse Firmen.

Zesummegefaasst hunn d'Suergen iwwer d'iPhone Restriktiounen vu China an den Opschwong vum Dollar zu enger onbestänneger Maartatmosphär gefouert. Dem Apple säi Réckgang an der Maartkapitaliséierung, dem Huawei seng erfollegräich Smartphone Verëffentlechung, an der iwwerwältegend Leeschtung vum Dollar déngen als virsiichteg Erënnerung fir Investisseuren vun der Volatilitéit an der Onberechenbarkeet vum weltwäite Maart.

Definitiounen:

- Maartkapitaliséierung: De Gesamtwäert vun den aussergewéinlechen Aktien vun enger Firma.

- Forex Strategisten: Experten déi Währungsbewegungen am Auslandsmaart analyséieren a viraussoen.

- Onshore Yuan: De chinesesche Yuan gëtt am Festland China gehandelt.

- Yen: D'Währung vu Japan.

- Pan-europäesch STOXX 600 Index: En Index deen d'Performance vun de groussen europäeschen Aktien duerstellt.

- SBF-120 Equity Index: E Benchmark Index vun der Paräisser Bourse, representéiert d'Performance vun 120 grousse Firmen.

Quelle: Ankur Banerjee (Reuters)