Euro Truck Simulator 2 DLC stellt Modern Lines Paint Jobs vir

Euro Truck Simulator 2 huet en neien DLC mam Numm Modern Lines Paint Jobs Pack verëffentlecht, wat d'Spiller erlaabt hir Camionen mat eenzegaartegen a geckeg Designen ze personaliséieren. D'DLC bitt sechs Designthemen, dorënner Line Shift, Sport Profil, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, an Two Fold. All Design kann op all Camion am Simulator applizéiert ginn a ka weider mat Faarfoptiounen personaliséiert ginn. D'Faarbaarbechten verlängeren och op all besëtzbaren Unhänger.

De Modern Lines Paint Jobs Pack ass verfügbar op Steam fir £ 1.69 / € 1.99 / $ 1.99. D'Spiller kënnen hire Liiblingsdesign wielen an hir Camionen op de virtuelle Stroossen erausstinn. D'Verëffentlechung vun dëser DLC kënnt no rezent Virschau fir déi kommend West Balkan DLC, déi nei Fähren a Landmarken an den Ancona a Bari Regiounen weisen.

Euro Truck Simulator 2 bitt weider nei Inhalter an Updates fir d'Spillerfahrung fir Spiller ze verbesseren. Zousätzlech zu den DLCs huet d'Spill kierzlech Spiller mat enger No-GPS Erausfuerderung erausgefuerdert, en extra Schwieregkeetsniveau a Realismus bäigefüügt fir déi, déi eng méi grouss Erausfuerderung sichen.

Wann Dir e Fan vun Euro Truck Simulator 2 sidd, ass de Modern Lines Paint Jobs Pack e super Wee fir e Flair fir Är virtuell Truckerfahrung ze addéieren. Wielt Äre Liiblingsdesign a gitt op d'Strooss am Stil!

Quelle: SCS Software