Enchanted Portals Verëffentlechung Verspéidt um Switch

Enchanted Portals, en héich erwaarten 2D Plattformer inspiréiert vum Cuphead, huet eng Verspéidung vu senger Verëffentlechung um Nintendo Switch ugekënnegt. Ursprénglech geplangt fir de 6. September ze starten, wäert d'Spill elo "e puer Wochen méi spéit" niewent der PS4 an Xbox One Versioune vum Spill verëffentlecht ginn, laut Entwéckler Xixo Games Studio op Twitter.

Obwuel d'PC Versioun vun Enchanted Portals konnt hire Verëffentlechungsdatum am September 5th treffen, fréi Impressiounen vum Spill ware manner wéi stellar. D'Steam Benotzer Rezensiounen sëtzen de Moment bei "Mostly Negative", mat vill Benotzer déi Kontrollproblemer als ee vun den Haaptprobleemer zitéieren. Et gëtt gehofft datt d'Verspéidung vun der Verëffentlechung vun der Switch Versioun den Entwéckler déi néideg Zäit gëtt fir dës Probleemer unzegoen an eng besser Spillerfahrung ze liwweren.

Enchanted Portals ass e Co-op 2D Plattformer deen d'Geschicht vun zwee Rookie Zauberer mam Numm Bobby a Penny verfollegt, déi sech tëscht Dimensiounen festhalen. D'Spill weist opfälleg Musek, charmant al-Zäit Konscht, an non-stop Comedy, versprécht eng witzeg a séier Spillerfahrung. Spiller kënnen Erausfuerderung Plattform Etappe erwaarden, spannend Chef Schluechte, an e mächtege Arsenal vun Zauber a Beweegunge fir Hindernisser ze iwwerwannen a Fortschrëtter duerch d'Spill.

Wärend d'Verzögerung d'Fans enttäuscht kann, déi gespaant op d'Verëffentlechung gewaart hunn, ass et e noutwendege Schrëtt fir sécherzestellen datt d'Spill de Qualitéitsnormen entsprécht, déi vun de Spiller erwaart ginn. Bleift ofgeschloss fir weider Ukënnegung iwwer den neie Verëffentlechungsdatum vun Enchanted Portals um Nintendo Switch.

