Gearbox Studio bericht betraff vum Embracer Group seng Restrukturéierungsefforten

Laut rezente Berichter ass Gearbox Studio dee leschte Studio dee vum Embracer Group seng lafend Restrukturéierungsefforten beaflosst gëtt. Embracer Group hat am Juni e ëmfaassende Restrukturéierungsprogramm ugekënnegt fir sech vu senge bedeitende Ausgaben iwwer d'Joren ze recuperéieren an e 40 Prozent Réckgang am Aktiepräis no enger gescheitert strategescher Partnerschaft mat Savvy Games Group.

Als Deel vun der Restrukturéierung gouf en anere Studio am Besëtz vum Embracer, Volition Games, um Enn vum leschte Mount direkt zougemaach. Elo bericht Reuters datt Gearbox den nächste Studio ka sinn, dee vum Embracer lassgelooss gëtt. Embracer gëtt gesot mat Investitiounsbanken Goldman Sachs an Aream & Co ze schaffen fir d'Optioun ze entdecken fir Gearbox ze verkafen. Si hu schonn Interessi vun Drëttpersounen kritt, déi de Studio sichen.

Et ass derwäert ze notéieren datt dem Embracer seng Aktiepräisser eng positiv Verréckelung no dëser Neiegkeet gesinn hunn. Gearbox, déi vum Embracer am Joer 2021 kaaft gouf, hat gemëscht Resultater mat senge rezente Spillreleases. De Verkaf vun New Tales aus de Borderlands goufe gemellt niddereg, laut dem Verlag Take-Two. Wéi och ëmmer, en anere Borderlands Spin-Off, Tiny Tina's Wonderlands, huet d'Erwaardungen iwwerschratt. De CEO Randy Pitchford hat virdru gesot datt zukünfteg Erfarunge schonn an der Entwécklung waren.

Als Verlag huet Gearbox Pläng fir Hyper Light Breaker an Homeworld 3 am fréien 2024 ze verëffentlechen. Méi Entwécklungen kënnen entstoen iwwer d'Restrukturéierungsefforten vun der Embracer Group an d'Zukunft vun der Gearbox.