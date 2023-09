Embracer Group iwwerluecht Borderlands Entwéckler Gearbox Ënnerhaalung ze verkafen

Embracer Group gëtt gemellt verschidde Méiglechkeeten fir seng Duechtergesellschaft, Gearbox Entertainment, ze berécksiichtegen, déi de renomméierte Borderlands Entwéckler verkafen kann. De potenzielle Verkaf kënnt wéi den Embracer Group zielt seng finanziell Positioun ze stäerken, laut Quelle vertraut mat der Saach.

Berichter suggeréieren datt Gearbox Maartmaterialien scho verfügbar sinn fir potenziell Keefer ze iwwerpréiwen. Iwwerdeems international Spillerinne Gruppen Interessi am Studio ausgedréckt hunn, bleift d'Méiglechkeet vun engem Ofschloss onsécher.

Embracer Group huet Gearbox Entertainment fir eng bemierkenswäert $ 1.35 Milliarde virdrun dëst Joer kaaft. Wéi och ëmmer, d'Firma huet säi Portfolio weider ausgebaut andeems se aner Entwéckler wéi Crystal Dynamics, Square Enix Montréal, an Eidos-Montréal kaaft hunn.

Dem Embracer Group säi rezente Restrukturéierungsprogramm, am Juni 2023 ugekënnegt, huet Entloossungen no dem Zesummebroch vun engem $ 2 Milliarde Deal involvéiert. Zousätzlech, am September 2023, huet de Volition, den Entwéckler hannert Saints Row an en Deel vum Embracer sengem Netzwierk vun Studios, seng Zoumaache no dräi Joerzéngte vun Operatioun ugekënnegt.

Trotz dësen Entwécklungen ass Gearbox Entertainment an der Industrie aktiv bliwwen. Virun e puer Wochen huet de Studio déi kommend Verëffentlechung vun Borderlands 3 Ultimate Edition fir den Nintendo Switch opgedeckt, geplangt fir de 6. Oktober.

