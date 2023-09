eBay stellt AI Tool vir fir Produktlëschten op senger Plattform ze kreéieren

Resumé: eBay huet en neit Bild-baséiert Listing-Tool enthüllt dat kënschtlech Intelligenz (AI) benotzt fir automatesch eng Produktbeschreiwung vun enger eenzeger Foto ze generéieren. D'Tool, verfügbar nëmmen op der eBay App fir iOS Benotzer am Moment, erlaabt Verkeefer einfach e Bild vum Artikel ze knipsen, an d'AI wäert all déi néideg Detailer ausfëllen, dorënner Titelen, Beschreiwungen, Verëffentlechungsdatumen an Ënnerkategorien. Et proposéiert souguer e Präis a Versandkäschten. D'Feature zielt fir den Oplëschtungsprozess ze vereinfachen an d'Barrièren fir d'Entrée fir éischte Kéier Verkeefer ze läschen, déi et iwwerwältegend fannen kompetitiv Lëschten ze kreéieren. Den initialen Feedback war positiv, mat 95% vun de Benotzer, déi d'AI-generéiert Beschreiwunge probéiert hunn, ze benotzen. Zousätzlech huet eBay en nahtlosen Background-Entfernungsinstrument ugekënnegt, deen den Hannergrond vum Produktbild mat enger propperer wäisser Kuliss ersetzt. Dës nei Tools weisen dem eBay säin Engagement fir déi lescht Technologie ze profitéieren fir d'Benotzererfarung op senger Plattform ze verbesseren.

Kënschtlech Intelligenz (AI) bezitt sech op d'Simulatioun vun der mënschlecher Intelligenz a Maschinnen déi fäeg sinn Aufgaben ze verstoen, ze léieren an auszeféieren déi typesch mënschlech Intelligenz erfuerderen.

Quelle: Sabrina Ortiz/ZDNET