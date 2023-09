eBay stellt AI-Powered Image-Based Listing Tool vir

By

eBay ass agestallt fir en neit Bild-baséiert Listing-Tool ze lancéieren, ugedriwwen duerch kënschtlech Intelligenz (AI), dat et méi einfach mécht fir Verkeefer Artikelen op senger Plattform ze lëschten. D'Tool erlaabt Verkeefer einfach eng Foto an der eBay App ze huelen oder eropzelueden, an AI fëllt automatesch Artikelinformatiounsdetailer wéi Titelen, Beschreiwungen, Produkt Release Datumen, Kategorien, Ënnerkategorien, Oplëschtungspräisser a Versandkäschten.

D'Bild-baséiert Listing-Tool huet eng Employé Beta Testphase erlieft a soll an den nächste Méint fir de Public zur Verfügung gestallt ginn. Dëst Tool zielt fir de "Kale Start" Thema ze adresséieren, dee vun den éischte Kéier Verkeefer konfrontéiert ass, de Oplëschtungsprozess vereinfacht an déi iwwerwältegend Quantitéit un Informatioun eliminéiert déi néideg ass fir eng kompetitiv Oplëschtung ze kreéieren.

eBay's AI Technologie bitt net nëmmen e méi effiziente Wee fir Verkeefer fir extensiv Informatioun ze bidden, awer verbessert och de Verkafsprozess, mécht et méi glat a méi streamlined. Dësen neien Tool baut op eBay seng vireg AI-ugedriwwen Beschreiwungs-Tools, déi automatesch detailléiert Beschreiwunge fir Lëschte generéiert hunn op Basis vun minimalen Input vu Verkeefer.

Zënter der Aféierung vum initialen AI-ugedriwwenen Listing-Tool, hunn ongeféier 30% vun den US Verkeefer d'Feature probéiert, mat iwwer 95% vun dëse Verkeefer entscheede fir AI-generéiert Beschreiwungen ze benotzen. eBay huet zënter e puer Joer verschidde Forme vun AI a senger Plattform integréiert, mam Zil e Gläichgewiicht tëscht detailléierten a korrekten Oplëschtungen an engem nahtlosen Oplëschtungsprozess ze treffen.

Dem eBay säi CEO, Jamie Iannone, huet gesot datt d'Firma eng "tech-gefouert Reimaginatioun" ënnergaangen ass an engagéiert ass fir d'Zukunft vum eCommerce nei z'erfannen. Dëst beinhalt déi rezent Acquisitioun vun Certilogo, engem AI-ugedriwwen Authentifikatioun Provider fir Moud.

