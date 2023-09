eBay stellt AI Tool vir fir Produktlëschte vu Biller ze generéieren

eBay huet en neit generativ AI-Tool enthüllt, deen Verkeefer erlaabt komplett Produktlëschten ze kreéieren andeems Dir eng Foto eropluet. D'Firma zielt de Verkafsprozess fir nei Händler ze streamlinéieren, déi et iwwerwältegend fannen all déi néideg Detailer ze liwweren. D'Tool benotzt Biller, déi vu Verkeefer geliwwert ginn, fir automatesch Informatioun auszefëllen wéi de Produkttitel, Beschreiwung, Kategorie an aner relevant Detailer déi potenziell Keefer wësse wëllen.

Och wann eBay bekannt ass fir seng divers an heiansdo inkonsistent Produktlëschten, kann d'Benotzung vun AI-generéierten Oplëschtungen hëllefe méi Konsistenz a Vollständegkeet un Artikelinformatioun ze bréngen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt vill Verkeefer op der Plattform héich reaktiounsfäeger sinn op Keefer Froen, wat e perséinlechen Touch bäidréit an hëlleft all Onsécherheeten ze klären.

Dëst Bild-baséiert Generatiounsinstrument ass net dem eBay seng éischt Venture an generativ AI. Virdrun huet d'Firma eng vereinfacht Versioun vum Tool ugebueden deen Produktbeschreiwunge generéiert baséiert op Verkeeferinput. Wéi och ëmmer, dës fréier Versioun krut Kritik fir niddereg-Qualitéit Text ze generéieren. D'Benotzer hunn gemellt datt d'generéiert Beschreiwung dacks nëtzlech Informatioun fehlt a Cliché Sprooch enthält. A verschiddene Fäll huet et souguer wichteg Detailer geläscht, déi potenziell Keefer wësse wëllen, wat potenziell zu Keefer Reklamatiounen féiert.

Trotz senge potenziellen Virdeeler ass et wichteg fir Verkeefer d'AI generéiert Lëschten ze iwwerpréiwen an z'änneren fir Genauegkeet an Relevanz ze garantéieren. D'Tool zielt fir Verkeefer am Oplëschtungsprozess ze hëllefen, awer mënschlech Interventioun an Opmierksamkeet op Detailer bleiwen entscheedend.

Am Allgemengen, eBay's AI Tool fir Produktlëschten aus Biller ze generéieren weist Verspriechen fir d'Verkaafserfarung méi effizient ze maachen. Wéi och ëmmer, Verkeefer solle virsiichteg sinn an déi néideg Upassunge maache fir d'Genauegkeet an d'Qualitéit vun den Oplëschtungen ze garantéieren.