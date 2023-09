eBay stellt AI Tool vir fir Produktlëschte vu Fotoen ze generéieren

eBay lancéiert en neit AI-Tool fir seng Maartplazverkeefer déi automatesch eng Produktoplëschtung mat nëmmen enger eenzeger Foto generéiere kënnen. D'Tool, verfügbar op der eBay App fir iOS a geschwënn fir Android, kann en Titel, Beschreiwung, Produkt Release Datum generéieren, a souguer Kategorie, Ënnerkategorie, Lëschtpräis a Versandkäschte baséieren op der Foto. Dëst Tool ass Deel vum eBay Effort fir AI an de Verkafsprozess z'integréieren, no der Aféierung vun AI-generéierte Produktkatalogbeschreiwungen an engem Background-Entfernungsinstrument fir Fotoen opzemaachen.

D'Tool zielt fir d'Erausfuerderung unzegoen, déi d'éischte Kéier Verkeefer dacks konfrontéieren, bekannt als de "Kälte Start" Thema. Vill nei Verkeefer sinn iwwerwältegt vun der Quantitéit un Informatioun déi néideg ass fir eng kompetitiv Oplëschtung ze kreéieren, an eBay hofft datt dëst AI-Tool de Besoin fir Verkeefer eliminéiere kann fir manuell Informatioun anzeginn. Wéi och ëmmer, e puer laangjärege Verkeefer op eBay hunn Bedenken iwwer d'Genauegkeet an d'Qualitéit vun den AI generéierte Beschreiwunge ausgedréckt. Beschwerden goufen iwwer täuschend a souguer onwahrhafte Beschreiwunge gemaach, a Verkeefer plädéieren datt de generéierten Text widderhuelend, verbose ass a wichteg Detailer feelt.

Dem eBay seng aggressiv Adoptioun vun AI op senger Plattform ënnerscheet et vun anere Maartplazen. Shopify huet viru kuerzem AI-generéiert Produktbeschreiwungen agefouert, während Amazon AI-generéiert Zesummefaassungen vu Rezensiounen ausgerullt huet. Amazon testt och AI Tools fir Titelen, Beschreiwungen a Kugelpunkte fir ausgewielte Produkter ze generéieren. Wéi och ëmmer, dem eBay säin AI Tool, am Géigesaz zu aneren, generéiert Annoncen direkt vu Fotoen. Trotz e puer Skepsis tëscht Verkeefer, mengt eBay datt AI d'Reibung wesentlech reduzéiere kann an den Oplëschtungsprozess transforméiere kann, wat et méi einfach a méi agreabel fir Verkeefer mécht.

