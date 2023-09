EA Sports WRC: Lëscht vun bestätegt Autoen fir de kommende Spill

EA Sports WRC, dat zukünfteg Rennspill entwéckelt vu Codemasters, soll am November 2023 erauskommen. D'Spill zielt fir eng realistesch Rallye Rennerfahrung ze bidden, Inspiratioun aus Codemasters fréiere Titele wéi Colin McRae an Dirt Rally. Ee vun de spannende Feature vum EA Sports WRC ass d'Inklusioun vun ikonesche Autoen aus der Geschicht vum Sport. Hei ass eng Lëscht vun all bestätegt Autoen fir d'Spill bis elo.

D'Spill wäert insgesamt 10 aktuell WRC, WRC2, a Junior WRC Autoen hunn, zesumme mat 68 aner Gefierer iwwer 60 Joer Rallye. E puer vun den Notabele Autoen enthalen de Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, an Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Zousätzlech wäerten d'Spiller d'Méiglechkeet hunn hir eege Rally Autoen am Builder Modus ze bauen.

EA Sports WRC wäert och e VR Modus ubidden, wat d'Spiller erlaabt sech an déi spannend Erfarung fir hiren Dram Rally Auto ze fueren. D'Spill geet weider d'Nimm vun de Gefierer no an no, a méi Autoe ginn erwaart an den nächste Wochen annoncéiert ze ginn.

Fans vu Rallye Rennen a Sim-Rennen Enthusiaster kënne sech freeën fir déi usprochsvoll Bunnen an intensiv Konkurrenz am EA Sports WRC ze erliewen. Mat Codemasters Expertise fir Rennspiller z'entwéckelen, versprécht den Upëff vum Titel eng quintessentiel Wiel fir Rally Rennbegeeschterten.

Fir méi Updates iwwer EA Sports WRC an aner Rennspiller, bleift ofgeschloss fir weider Ukënnegunge vun EA.

