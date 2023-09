Gitt virum Spill mat EA Sports 24 Ultimate Team Web a Companion Apps

By

Wann Dir e begeeschterte Fan vun EA Sports FC sidd an net op d'Verëffentlechung vun der leschter Editioun, EA Sports 24, waart, da wäert Dir frou sinn ze wëssen datt d'Web App an d'Begleeder App geschwënn verfügbar sinn fir Iech ze ginn e Virsprong fir Äert Ultimate Team ze bauen.

D'Web App, zougänglech duerch e Browser op Ärem PC, Mac oder mobilen Apparat, bitt e praktesche Wee fir Äert Team ze managen, Taktiken unzepassen, Packs ze kafen an um Transfermaart ze engagéieren, alles aus dem Komfort vun Ärem eegenen Apparat. Mëttlerweil erlaabt d'Companion App, verfügbar fir iOS an Android Apparater, Iech all dëst ënnerwee ze maachen.

Och wann EA Sports keen offiziellen Verëffentlechungsdatum fir d'Web App ugekënnegt huet, kënne mir spekuléieren op Basis vu fréiere Verëffentlechungen. An de Jore virdrun gouf d'Web App ongeféier néng Deeg virun der offizieller Verëffentlechung vum Spill verfügbar. Mat der fréien Zougang Verëffentlechung vun EA Sports 24 fir den 22. September gesat, kënne mir erwaarden datt d'Web App ronderëm d'Woch vum 18. September verfügbar ass.

Fir Zougang zu der Web App ze kréien, mellt Iech einfach mat Ärem EA Kont un, deen Äre PlayStation oder Xbox Login enthält. Wann Dir keen EA Kont hutt, kënnt Dir en op der offizieller EA Sports Websäit erstellen. D'Companion App, op der anerer Säit, kann gratis vum Apple App Store oder Google Play Store erofgeluede ginn. Dir musst vläicht déi viregt Versioun vun der Companion App läschen ier Dir déi nei erofluet.

Iwwerdeems de Web a Begleeder Apps erlaben Iech Är Ultimate Team ze verwalten, et ass wichteg ze notéieren, datt Dir net fäheg sinn eigentlech Mätscher op dësen Apps ze spillen. Wéi och ëmmer, Dir kënnt e Virsprong kréien fir Äert Team ze bauen, déi nei Features z'entdecken, a vertraut mat de Fortschrëtter, déi an EA Sports 24 agefouert goufen.

Den offiziellen Verëffentlechungsdatum vun EA Sports 24 weltwäit ass den 29. September 2023. Wéi och ëmmer, wann Dir d'Ultimate Edition vum Spill virbestallt oder eng EA Play Memberschaft hutt, kënnt Dir fréi Zougang ab dem 22. September 2023 genéissen. d'Standard Editioun vum Spill oder mat enger EA Play Memberschaft gëtt Iech limitéiert fréi Zougang, typesch eng zéng Stonne Test fir EA Play Memberen, während EA Play Pro Memberen op PC onlimitéiert fréi Zougang hunn.

Also, maacht Iech prett fir an d'Welt vun EA Sports 24 Ultimate Team ze dauchen a fänkt un Äert Dramteam mat der Hëllef vum Web a Begleeder Apps ze bauen. Bleift ofgeschloss fir méi Neiegkeeten an Updates wéi de Verëffentlechungsdatum ukomm ass.

