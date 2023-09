D'Zukunft vun der E3 Expo a Fro wéi d'ESA Enn Partnerschaft mam ReedPop

D'Zukunft vun der Electronic Entertainment Expo (E3), déi eemol populär Videospillindustrie Expo, ass nach eng Kéier onsécher well d'Entertainment Software Association (ESA) seng Partnerschaft mat ReedPop ofgeschloss huet, der Firma déi an der Revitaliséierung vum Event gehollef huet.

ReedPop ass bekannt fir Eventer wéi PAX, EGX a C2E2 z'organiséieren, a si goufen vun der ESA u Bord bruecht fir ze hëllefen d'perséinlech Erfarung op E3 ​​nei ze stellen. Wéi och ëmmer, d'Pläng fir E3 2023 goufen schlussendlech e puer Méint virum geplangten Datum annuléiert, wat beweist datt d'Partnerschaft tëscht ReedPop an ESA net erfollegräich war.

An enger Erklärung un GamesIndustry.biz, ESA CEO a President Stanley Pierre-Louis ausgedréckt Valorisatioun fir ReedPop d'Partnerschaft an hir Efforten fir d'Industrie an d'Fans duerch verschidden Eventer zesummenzebréngen. Wéi och ëmmer, hien huet och erwähnt datt d'ESA Weeër erfuerscht fir d'Videospillindustrie duerch E3 ze entwéckelen a besser ze déngen, all Aspekter vum Event ze evaluéieren, vu Format bis Plaz.

Dës Entscheedung schéngt eng fréier Fuerderung vun der Los Angeles City Tourism Commission ze bestätegen datt Pläng fir E3 2024 an E3 2025 am Los Angeles Convention Center annuléiert goufen. Wéi och ëmmer, dem Pierre-Louis seng Ausso an de GamesIndustry.biz Bericht suggeréieren datt E3 2024 an E3 2025 net ganz ofgerappt ginn. Et ass nach ëmmer eng Méiglechkeet datt d'Evenement am Joer 2024 stattfënnt, awer op enger anerer Plaz, wärend d'ESA schafft un enger kompletter Erfindung vun der E3 Show fir 2025.

D'COVID-19 Pandemie huet och bedeitend Erausfuerderunge fir den E3 säi Retour a seng fréier Herrlechkeet gestallt. D'Evenement huet gekämpft sech un déi verännerend Ëmstänn an Aschränkungen unzepassen, déi duerch d'Pandemie gefouert goufen. Wéi och ëmmer, Industrieobservateuren a Fans waarden op weider Neiegkeeten iwwer d'Zukunft vun E3 a wéi et weider wäert d'Videospillindustrie formen.

