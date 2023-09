Drop stellt verbessert Versioune vun CTRL, ALT, a SHIFT Keyboards fir eng erhöhte Typerfahrung vir

Drop, déi féierend Gemeinschaftsgedriwwen E-Commerce Firma, huet viru kuerzem aktualiséiert Versioune vu senge populäre CTRL, ALT, a SHIFT Keyboards enthüllt. Dës Tastaturen, déi fir d'éischt am Joer 2018 gestart goufen an zënterhier Bestseller ginn, si bekannt fir hir Personnalisatiounsoptiounen an héichqualitativ Konstruktioun. Déi nei V2 Varianten vun dësen Tastaturen hunn eng verstäerkte Leeschtung, verbesserte Klangdämpfung, an nei Schaltoptiounen, déi eng super Tipperfahrung fir d'Benotzer ubidden.

Ee vun de bemierkenswäerte Verbesserungen an den CTRL, ALT, a SHIFT V2 Tastaturen ass d'Stabilisator Upgrades. D'Plack-montéiert Drop Phantom Stabilisatoren optimiséieren den Sound produzéiert vun de gréissere Modifikateurschlësselen, wat zu enger verstäerkter Tastaturerfarung resultéiert. Zousätzlech hunn dës Tastaturen elo eng verbessert Toundämpfung mat der Zousatz vu multiple Premium Schaumschichten uechter d'Tastatur. Dëst beinhalt Schaummaterialien wéi Poron Top Case Schaum, IXPE Switch Schaum, Poron Hotswap Socket Schaum, an Bottom Case Poron Schaum, déi all zu engem super Toun a Performance beim Tippen bäidroen.

Drop huet och nei Schaltoptioune fir d'V2 Keyboards agefouert. D'Benotzer kënnen tëscht Gateron Yellow KS3 Linearschalter oder Drop Holy Panda X Clear taktile Schalter wielen. Ausserdeem, fir déi interesséiert fir hir eege Tastatur ze bauen, bitt Drop eng Barebones Versioun ouni Schalter.

D'Personaliséierung gouf méi einfach gemaach mat Drop senger neier Keyboard Configurator Software, déi e userfrëndlechen Interface fir eng verstäerkte LED Personnalisatioun ubitt. D'V2 Keyboards kommen och mat verbesserte Beliichtungsfäegkeeten, dank der Integratioun vum STM32 Chipsatz. D'Benotzer kënnen elo méi séier a méi einfach Ënnerstëtzung fir déi lescht QMK Features genéissen a wielen aus 50 nei LED Mustere mat den Hot Keys op der Tastatur.

Wat d'Kompatibilitéit ugeet, huet Drop d'Ënnerstëtzung fir VIA a QMK erweidert, mat VIAL Support kënnt méi spéit dëst Joer. D'SHIFT V2 Tastatur stellt och eng nei schwaarz Faarfoptioun vir.

Trotz dësen Upgrades behalen d'CTRL, ALT a SHIFT V2 Tastaturen déi klassesch Qualitéiten, déi se sou populär gemaach hunn. Si sinn nach ëmmer mat Fliger-Grad Aluminiummaterialien gebaut, déi e qualitativ héichwäertegt Bau ubidden. Déi nërdlech LEDs suergen fir hell a lieweg Beliichtung, besonnesch fir Benotzer mat glänzend Keycap Sets.

Dem Drop säi CEO, Jef Holove, dréckt Begeeschterung iwwer déi aktualiséiert Tastaturen aus, a seet datt se e Sprong no vir am Design, Leeschtung a Funktionalitéit representéieren, wärend déi beléifte Qualitéite vun hire Virgänger behalen.

D'CTRL, ALT, a SHIFT V2 Tastaturen sinn elo op der Drop Websäit ze kafen, mat Präisser rangéiert vun $ 140 bis $ 250 fir déi komplett versammelt Versiounen. Clienten déi d'Originalversioune vun dësen Tastaturen scho besëtzen kënnen och Upgrade Kits kafen fir hir aktuell Modeller ze verbesseren.

Als Conclusioun, Drop seng verstäerkte CTRL, ALT, a SHIFT V2 Tastaturen bidden eng onparalleléiert Tipperfahrung mat hire Stabilisator Upgrades, verbesserte Klangdämpfung an neie Schaltoptiounen. Dës Tastatur kombinéieren klassesch Qualitéiten mat innovative Features fir all Desk Setup z'erhéijen.

