Den Dow Jones Industrial Average liicht méi héich, Apple, Amgen, a Microsoft Ënner Top Gewënner

Den Dow Jones Industrial Average huet bescheide Gewënn wärend der Sessioun vum Freideg gemaach, mat Apple, Amgen a Microsoft de Wee. Apple Aktie huet dës Woch e Réckgang vun 5% erlieft wéinst Berichter datt Chinesesch Regierungsaarbechter verbuede kënne ginn iPhones ze benotzen.

Trotz de Gewënn vum Donneschdeg kann den Dow Jones Index widderstoen op sengem 50-Deeg bewegend Duerchschnëtt. Dës potenziell Resistenz kéint e entscheedende Hindernis sinn well den Uptrend vun der Bourse ënner Drock bleift.

Amgen Aktie huet all seng Schlëssel bewegend Duerchschnëtt iwwerschratt a kuckt op en Entréespunkt vun 268.24. Microsoft huet iwwer seng 50-Deeg Linn gepickt an ass an de fréie Stadien fir eng nei Basis ze bilden.

Mëttlerweil hunn West Texas Zwëschen Uelegfutures eng liicht Erhéijung op just iwwer $87 pro Barrel op der New York Mercantile Exchange gesinn. Den 10-Joer Treasury Yield ass ëm 4 Basispunkten op ongeféier 4.22% erofgaang.

D'Investisseuren iwwerwaachen d'Zënssätz no virun der Federal Reserve Reunioun den 19-20 September. Den 10-Joer Rendement ass dës Woch ëm ongeféier 17 Basispunkte eropgaang wéi d'Méiglechkeet vun enger weiderer Zënserhéijung virum Enn vum Joer berécksiichtegt gëtt. Wärend d'Fed erwaart gëtt de Féderalen Fongen Taux tëscht 5.25% a 5.50% op senger nächster Versammlung ze halen, schätzen Futures Händler eng manner wéi 50% Chance fir eng 25-Basis-Punkt-Wanderung op der November 1 Versammlung.

An anere Maartnoriichten huet den Nasdaq Komposit eng 0.5% Erhéijung no véier opfolgende Réckgang gesinn. Ofsenkende Aktien haten e liichte Virdeel iwwer Fortschrëtter. De S&P 500 huet 0.4% bäigefüügt, an den iShares Russell 2000 ETF huet sech zréck op d'Neutralitéit gekämpft nodeems hien e Réckgang vun 0.5% virdrun am Dag erlieft huet.

Wat d'individuell Aktien ugeet, huet Adobe am Börsemaart iwwerschratt nodeems hien e Mizuho Upgrade kritt huet fir vun Neutral ze kafen. Kroger huet seng Downward Trajectory ëmgedréint nodeems d'Erwaardunge vun der Erwaardung geschloen hunn, während DocuSign eng Schwankung am Aktiepräis no engem staarken Start erlieft huet.

Dës Maartentwécklungen ënnersträichen d'Wichtegkeet vu kontinuéierlecher Iwwerwaachung an Analyse fir Investisseuren. Bleift up-to-date mat Neiegkeeten an Trends kann hëllefen potenziell Méiglechkeeten z'identifizéieren an Investitiounsentscheedungen ze guidéieren.

Definitiounen:

- Dow Jones Industrial Average: E Börseindex deen d'Performance vun 30 grouss, ëffentlech Besëtzer moosst, déi op de Börsen an den USA opgezielt sinn.

- Moving Moyenne: Eng Berechnung déi benotzt gëtt fir Datenpunkten ze analyséieren andeems Dir eng Serie vun Duerchschnëtt erstellt fir Trends iwwer eng spezifesch Period z'identifizéieren.

