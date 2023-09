Den Dow Jones industrielle Duerchschnëtt gewënnt 0.1% um Mëtteg, Energie a Finanzsecteuren erop

Den Dow Jones Industrial Average huet Widderstandsfäegkeet gewisen wéi et fréi Verloschter paréiert huet an 0.1% um Mëtteg um Dënschdeg eropgaang ass. Wéi och ëmmer, den Index huet nach säi 50-Deeg bewegend Duerchschnëtt zréckgezunn, wat e wichtegen techneschen Niveau ass.

Mëttlerweil ass de S&P 500 0.3% gefall an den Nasdaq ass hannendrun mat engem Verloscht vun 0.7%. Béid Indexe kämpfe fir hir Haltung op hir 50 Deeg bewegend Duerchschnëtt ze halen.

Wat d'Performance vum Secteur ugeet, hunn d'Energie- a Finanzsecteuren gewonnen, während d'Kommunikatiounsservicer an d'Technologie am meeschte erofgaange sinn. Dëst weist op e gemëschte Maartsentiment tëscht Investisseuren.

De Volume war méi héich souwuel op der NYSE wéi och op Nasdaq am Verglach zu der selwechter Zäit um Méindeg, wat eng erhéicht Handelsaktivitéit suggeréiert.

De Small-Cap Russell 2000 Index huet de gréisseren Trend geklommen an ass 0.2% eropgaang, wat e positiv Zeechen fir méi kleng Firmen um Maart ass.

Wann Dir aner Maartindikatoren kuckt, sinn d'Rohölpräisser bal 2% op $88.95 pro Faass eropgaang. De Rendement op der Benchmark 10-Joer Treasury Note blouf onverännert bei 4.28%.

Wat déi kommend wirtschaftlech Berichter ugeet, gëtt de Mëttwoch d'Inflatiounsbericht fir August erwaart eng 3.6% jäerlech Erhéijung ze weisen, no dem Juli 3.2%. Retail Verkaf fir August gëtt en Donneschdeg verëffentlecht, zesumme mam Produzent Präis Index. De Retailverkaf vum Juli ass ëm 0.7% geklommen, awer ginn erwaart op 0.2% am August ofkillen. De Produzent Präis Index gëtt och erwaart eng 0.4% Liesung no dem Juli 0.3% ze weisen.

An aner Neiegkeeten, De Speaker vum Haus Kevin McCarthy (R-Calif.) beschäftegt sech mat der Méiglechkeet vun enger Regierungsstopp Bedrohung wéi d'Haus aus der Rezess zréckkënnt. D'Deadline klammen fir en Accord iwwer Regierungsfinanzéierungsrechnungen z'erreechen.

Schlëssel Aktien am heutegen Maart enthalen Apple, déi méi wéi 1% gefall sinn well d'Aktien ënner der 50-Deeg Linn bleiwen. Intel opgestan iwwer e kafen Zone mat enger flaach Basis, an Caterpillar opgestan och an enger flaach Basis. Google Elterendeel Alphabet ass gefall wéi e Geriichtshörung iwwer dem Justizdepartement säi Antitrustfall géint d'Firma iwwer Internet Sich ugefaang huet.

Als Conclusioun huet den Dow Jones Industrial Average Widderstandsfäegkeet bewisen wéi et sech vu fréie Verloschter erholl huet an 0.1% eropgeet. Wéi och ëmmer, souwuel de S&P 500 wéi och den Nasdaq hu gekämpft fir hir 50 Deeg bewegend Duerchschnëtt ze halen. D'Energie- a Finanzsecteuren hunn gutt gemaach, während d'Kommunikatiounsservicer an d'Technologie Secteuren Réckgang erlieft hunn. Investisseuren waarden op Schlëssel wirtschaftlech Berichter, dorënner d'Inflatiounsbericht an d'Retail Verkafszuele fir August. Den Hausspeaker Kevin McCarthy beschäftegt sech och mat der Méiglechkeet vun engem Regierungsstopp.