Leit manner zouversiichtlech a Frëndschaften Ënnerstëtzt vun AI, Studie fënnt

Eng rezent Etude vun Akademiker vun der Ohio State University weist datt d'Leit manner Vertrauen an hir Frëndschaft fillen wann se entdecken datt hir Frënn AI benotzt hunn fir Messagen un hinnen ze schreiwen. D'Experiment involvéiert 208 Participanten, déi gefrot goufen, sech ze maachen wéi Frënn mat enger fiktiver Perséinlechkeet mam Numm Taylor ze sinn. D'Participanten goufen opgefuerdert Messagen un Taylor ze schécken fir Ënnerstëtzung, Berodung oder Casual Gespréich iwwer verschidde Szenarie ze sichen.

Nodeems d'Äntwerte vum Taylor kritt hunn, goufen d'Participanten an dräi gläiche Gruppen opgedeelt, mat all Grupp eng aner Erklärung kritt wéi Taylor d'Botschaften zesummegesat huet. D'Erklärungen abegraff Taylor benotzt keng Hëllef, Taylor benotzt AI, oder Taylor kritt Hëllef vun engem anere Mënsch. D'Participanten goufen dunn iwwer hir Gefiller vis-à-vis vum Taylor seng Methoden gefrot.

D'Resultater weisen datt Individuen hir Frënn léiwer eleng op hir eegen Efforte vertrauen an keng Hëllef vun Drëttubidder benotzen, egal ob vun AI oder engem anere Mënsch. D'Participanten hunn manner Zefriddenheet ausgedréckt an d'Onsécherheet iwwer de Status vun hire Frëndschaften erhéicht wéi se entdeckt hunn datt AI an der Zesummesetzung vun de Messagen involvéiert ass. Nom Bingjie Liu, dem Lead Autor vun der Studie, schätzen d'Leit den Effort investéiert fir eng Frëndschaft z'erhalen an d'Benotzung vun AI ze gesinn als Ofkierzungen, wat d'Relatioun negativ beaflosse kann.

Dës Etude alignéiert mat fréierer Fuerschung déi weist datt d'Leit tendéieren manner un anerer ze denken wa se AI an Textgespréicher benotzen wéinst dem Manktem un Authentizitéit. Wärend AI Schreifinstrumenter méi heefeg ginn a verschiddene Kommunikatiounsapplikatiounen, warnt d'Etude géint se ze benotzen fir mat Frënn ze kommunizéieren. De Liu warnt datt d'Vertrauen op AI a Frëndschaften Mësstrauen kreéieren an d'Authentizitéit an d'Häerzlechkeet stéieren, déi entscheedend sinn fir gesond Bezéiungen.

Déi iwwergräifend Detailer vun der Studie a seng Resultater goufen am Journal of Social and Personal Relationships publizéiert. D'Fuerschung betount d'Wichtegkeet vun echten Effort an Authentizitéit fir staark a sënnvoll Frëndschaften z'erhalen, betount datt d'Bequemlechkeet net déi oprecht mënschlech Interaktioun sollt ersetzen.

