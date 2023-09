Nei Bewäertungskontrovers: Sollt de Lionel Messi 99 bei EAFC bewäert ginn?

Lionel Messi, de Stärespiller vum MLS Club Inter Miami, huet Wellen zënter senger Arrivée dëse Summer gemaach. Mat engem beandrockende Rekord vun 11 Ziler a véier Assists an nëmmen 11 Spiller, huet de Messi seng Equipe zum Erfolleg am Leagues Cup bruecht. Wéi och ëmmer, et schéngt e puer Kontrovers ronderëm seng Spiller Bewäertung am EAFC Spill ze sinn.

De Moment gëtt de Messi 90 am Spill bewäert, wat e ganz Opreegung tëscht Fans a Spiller verursaacht huet. Fir déi éischte Kéier zënter 2007 ass hien net deen héchste bewäertte Spiller, deen den Titel un de Cristiano Ronaldo verléiert. Als Äntwert op dëst huet de MLS säi Spillkonto op Twitter geholl fir hir Meenung auszedrécken datt de Messi eng Bewäertung vun 99 sollt hunn.

Zënter dem Inter Miami bäikomm ass, huet dem Messi seng Präsenz immens Popularitéit fir d'MLS Team gesammelt. Dëst huet d'Opmierksamkeet vu Superstaren an anere Sportaarten ugezunn a souguer Promi wéi LeBron James a Selena Gomez, déi op Inter Miami Spiller deelgeholl hunn fir en Abléck vun der Fussball Ikon ze kréien.

Am rezenten MLS-Spill géint Sporting Kansas City, deen Inter Miami 3-2 gewonnen huet, war de Messi net dobäi. Wéi och ëmmer, säin Afloss op d'Equipe war nach ëmmer evident wéi hien hir Leeschtung beobachtet an hinnen nom Match e Gratulatiounsmessage geschéckt huet. Seng Verontreiung gouf vun de Spiller gefillt, awer si hunn unerkannt datt seng Präsenz an der Equipe Vertrauen a Motivatioun bréngt fir op hir Bescht ze prestéieren.

Trotz senge Veräinsverpflichtungen huet de Messi och op der internationaler Bühn ausgezeechent. Hien huet e beandrockende Fräistouss Gewënner an der Eröffnung vun der FIFA Weltmeeschterschaft Qualifikatioun géint Ecuador vun Argentinien geschoss an ass erwaart eng Schlësselroll am nächste Spill géint Bolivien ze spillen.

Och wann et net ongewéinlech ass fir Spiller e Réckgang an hire Bewäertungen mam Alter ze gesinn, geet d'Debatt iwwer dem Messi seng Bewäertung an der EAFC weider. Fans an MLS Spillerinne Kont gleewen datt hien en 99 Bewäertung verdéngt, seng aussergewéinlech Fäegkeeten a rezent Leeschtungen ze weisen. Et bleift ze gesinn ob d'Spillentwéckler dëse Feedback fir zukünfteg Updates berücksichtegen.

Quellen:

- MLS säi Spillkonto

- Sporting Kansas City säi Spill géint Inter Miami

- Dem Messi seng Leeschtung an der FIFA Weltmeeschterschaft Qualifikatioun

Definitiounen:

- EAFC: EAFC steet fir EA Football Club, den Online Service a virtuell Gemeinschaft fir EA Sports Spiller.

- Leagues Cup: En Tournoi mat Équipen aus Major League Soccer (MLS) a Liga MX, der Top Fussballliga vu Mexiko.